Horoskop na zimę dla Baranów. Czego możesz się spodziewać zimą?

Barany mogą spodziewać się pozytywnych informacji. Warto wykorzystać je do wyprostowania ewentualnych konfliktów wewnętrznych. Czułeś się przygnębiony? Nie potrafiłeś znaleźć pocieszenia? Wreszcie uda Ci się znaleźć wsparcie, na które długo czekasz. Bądź jednak ostrożny – nie wszystko złoto, co się świeci. Uważnie obserwuj, co i kto pojawia się w Twoim życiu.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Barany nie mogą narzekać na problemy finansowe. Ale nie z powodu nagłego dopływu gotówki, lecz przez ograniczenie wydatków. I dobrze na tym wyjdą. Mogą się również spodziewać zastrzyku energii. Będą energiczne, spontaniczne, gotowe do trudnych zadań. Ale uwaga, również bardziej podatne na pomyłki. Trzeba uważać, tym bardziej, że trygon Marsa z planetą zmian Uranem zapowiada, że mogą zapaść naprawdę ważne decyzje.

Jeśli od dłuższego czasu chodzi wam po głowach ryzykowna decyzja finansowa, to nadchodzący czas będzie najlepszy, by w końcu ją podjąć. Układ gwiazd będzie sprzyjał Baranom w zmianie pracy czy zaciągnięciu kredytu. A może to czas na wystartowanie z własnym biznesem?