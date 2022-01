Horoskop na zima dla Wag. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na zima dla Wag

Niedługo Wagi czeka porządna, systematyczna praca, która dopiero z czasem przyniesie efekty. Zwykle trochę lekkomyślne, ceniące wolność, skłonne do zabawy Wagi staną się odpowiedzialne, wytrwałe i ostrożne. Nie powinny się jednak zrażać, bo dzięki barierom rozwiną się i nabiorą doświadczenia. A gdy pokonają trudności, zwycięstwo będzie im lepiej smakować.

Co czeka Wagi w miłości?

Wagi wspiera pieniężny Merkury i Wenus, która dba o związki z innymi. Jednak Wenus w sekstylu z ich patronem to trudny aspekt, zapowiada relacje oparte na rozsądku, wypracowane i starannie obmyślone. W każdym razie chłodne Wagi staną się bardziej czułe, może nawet zdecydują się wyznać miłość lub nienawiść. Mars w kwadraturze do ich patrona zapowiada, że w związkach Wagi ujawnią silne emocje i wyjdą poza rutynę. Poczują ulgę.