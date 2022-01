Horoskop na zima dla Panien. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Co czeka Panny w miłości? Wejście Księżyca do znaku Panien zapowiada szczęście w miłości. Gdy w dodatku Wenus utworzy trygon z Jowiszem, Panny mogą spodziewać się prezentów od losu. Księżyc w trygonie z Wenus wzmocni ich uczucia, chociaż także kapryśność. Mimo fochów Panny komuś poważnie zawrócą w głowie.

Nemesis Now Karty Do Tarota Alchemy

Nemesis Now Karty Do Tarota Witches Kitchen Oracle

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Panny poczują, że spoczywa na nich duża odpowiedzialność. Nadmierna presja i stres mogą się na was odcisnąć w niekorzystny sposób. Właśnie dlatego konieczne jest zachowanie zdrowego dystansu - nie przejmujcie się tym, czym nie powinniście się przejmować. Odcinajcie się od ludzi, którzy chcą pasożytować na waszej życiowej energii.

Panny powinny rozsądnie przyjrzeć się swoim wydatkom. Pieniądze lecą wam przez palce, ale nie macie świadomości tego, na co. Uczciwie spójrzcie, na co wydajecie pieniądze i wyeliminujcie niepotrzebne zakupy, a nie będziecie martwić się, za co przeżyć do kolejnej wypłaty.