Horoskop na zima dla Lwów. Zobacz, co Cię czeka

Horoskop na zima dla Lwów

Lwy będą teraz myśleć o ustatkowaniu się. Zmiany zapowiadają się pomyślnie, ale lepiej podejmować decyzje na chłodno. W najbliższym czasie Lwy staną się bardziej empatyczne, wyczują złe intencje. Trygon Wenus z Uranem zapowiada, że odnowienie starych kontaktów może okazać się korzystne, na przykład dla spraw zawodowych. Ale z rewolucjami w życiu miłosnym ostrożnie, bo według astrologów Wenus nie lubi się z Uranem, więc takie zmiany są ryzykowne.

Co czeka Lwy w miłości?

Lwy poczują motyle w brzuchu! Co więcej, dotyczy to nie tylko singli, ale także osób będących w długoletnim związku.Gwiazdy pozwolą im się zakochać oraz ożywić relację, którą być może w ostatnim czasie przykryła warstwa kurzu. Emocje wynikające z tych wydarzeń, będą także świetnym motorem napędowym, aby poświęcić sobie więcej czasu, uwagi i czułości. Warto zadbać w najbliższym czasie o to, aby dobre samopoczucie zostało na dłużej.