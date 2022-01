Horoskop na wiosnę dla Ryb. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Co czeka Ryby w miłości? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, o czym będziecie mieć okazję przekonać się już niedługo. Odwróci się od was wielu ludzi, ale zostaną ci, którzy naprawdę są waszymi przyjaciółmi. Nie wahajcie się chwycić ich pomocnych dłoni.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Zanim Ryby zaczną iść po trupach do celu, warto zastanowić się, ile w rzeczywistości wart jest ten cel. Chęć osiągnięcia czegoś za wszelką cenę może szybko obrócić się przeciwko.

Jeśli od dłuższego czasu chodzi wam po głowach ryzykowna decyzja finansowa, to nadchodzący czas będzie najlepszy, by w końcu ją podjąć. Układ gwiazd będzie sprzyjał Rybom w zmianie pracy czy zaciągnięciu kredytu. A może to czas na wystartowanie z własnym biznesem?