Horoskop na wiosnę dla Lwów. Co czeka Twój znak zodiaku wiosną?

Co czeka Lwy w miłości? Pamiętaj, że nigdy wielkie uczucia nie trwają wiecznie. Na szczęście, każda stagnacja się kończy. Twoja uczuciowa śpiączka zostanie wynagrodzona. Bądź cierpliwy, w końcu wyrwiesz się z letargu.

Nemesis Now Karty Do Tarota Witches Kitchen Oracle

Nemesis Now

Czerwona chusta do ochrony kart Tarota i akcesoriów magicznych- ...

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Z horoskopu dla Lwów wynika, że nie jest to dobry dzień na rozrzutność. Starannie przemyśl dzisiejsze wydatki.

Poluzujcie nieco swoje zasady, bo uchodzicie za dusigrosze. Pieniądze nie są po to, by leżeć nieużywane. Oczywiście, trzeba mieć oszczędności, ale można też pozwolić sobie na drobne przyjemności.