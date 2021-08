Horoskop na sobotę. Co ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na dziś (28.08)

Sprawdź horoskop na 28.08.2021 dla swojego znaku zodiaku. Co dzisiaj cię spotka? Pochodząca z Podlasia wróżka Xandra sprawdziła dla was układ gwiazd. Jaki horoskop dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała na 28.08.2021? Sprawdź swój horoskop na sobotę i przekonaj się, czy los będzie ci sprzyjał. Być może według horoskopu dzisiaj (28.08.2021) będzie twój szczęśliwy dzień? A może wręcz odwrotnie - gwiazdy nie mają dla Twojego znaku dobrego horoskopu na sobotę?

Horoskop na sobotę dla Wodników Wodniki będą stały przed ważnymi egzaminami. W pewnym sensie konieczne będzie rozpoczęcie wszystkich starań zupełnie od nowa. Nie jest to łatwa perspektywa – w szczególności dla osoby, która jest już zmęczona długoletnimi staraniami. Najlepsze, co można zrobić, to zdecydować się na szybką rewolucję.

Porada z horoskopu na dziś (28.08.2021) dla Wodników: Żyj tak, żebyś nie musiał sięgać po nieuczciwość.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na sobotę dla Ryb W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Ryby mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Ryby pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Przeznaczenie cię nie ominie, ale możesz z nim współpracować.

Horoskop na dziś (28.08.2021) dla Baranów Barany będą musiały zderzyć się z prawdą, która nie będzie wygodna. Warto jednak przyjąć ją z pokorą, ponieważ na tym etapie wiele można jeszcze naprawić. Czasami wystarczy się wycofać z niekorzystnego układu, żeby udało się doprowadzić sprawy do porządku.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Rozwaga i cierpliwość to cnoty tak silne i piękne jak odwaga i pasja. Miej każdą z nich i dobrze nimi kieruj.

XANDRA POLECA Najpiękniejsze zdjęcia psów - te fotografie was rozczulą

Horoskop na sobotę dla Byków Byki powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Byków, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Byków, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Nie zmieniaj zasady, bo znalazłeś wyjątek.

Horoskop na dziś (28.08.2021) dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt nie pozostawia wątpliwości – idą zmiany! Z pewnością Bliźnięta nie będą mogły narzekać na nudę, ale nie oznacza to, że wszystkie sprawy w ich życiu będą układały się pomyślnie. W obliczu burz i sztormów, które czekają je na gruncie zawodowym, nie powinny jednak tracić z oczu pozostałych sfer życia – tam bowiem mogą liczyć na oparcie. Choć Bliźniętom może nie być łatwo, to jednak będą mogły w końcu liczyć na upragniony spokój.

Porada z horoskopu na dziś (28.08.2021) dla Bliźniąt: Nie każdy kielich przyjemności należy wychylić do dna. Czasem najlepszy będzie tylko łyk.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków Jowisz tworzy z patronem Raków przyjazny trygon, jednak niedługo ustawia się do niego w kwadraturze. Raki nie mogą spocząć na laurach, bo los jak zła niania najpierw może dać im prezenty, a potem odebrać. Tymczasem Raki głęboko się przywiązują do tego, co raz dostały i co posiadają. Fatalnie przyjmują straty i krytykę. Nieługo jednak Raki przestaną być takie wrażliwe na swoim punkcie i pogodniej podejdą do życia. W niczym im to nie zaszkodzi, a tylko lepiej wpłynie na zdrowie, zwłaszcza układu pokarmowego.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Pamiętaj, że nikt nie zna Twoich potrzeb tak dobrze, jak Ty.

XANDRA POLECA 10 najdłuższych małżeństw w świecie show-biznesu

Horoskop na dziś (28.08.2021) dla Lwów W sporach urzędowych Lwy będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Lwy muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Lwów w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na dziś (28.08.2021) dla Lwów: Bądź dla innych taki, jak sam chciałbyś być traktowany.

XANDRA POLECA Jakim dziewczynom pasują takie wyzywające tatuaże?

Horoskop dzienny na sobotę dla Panien Panny w najbliższym czasie nie będą w humorze. Również gwiazdy nie zamierzają za bardzo rozpieszczać. Księżyc ustawi się w kwadraturze do ich patrona, a to zapowiada konflikty rodzinne, które będą ciągnąć się przez dłuższy czas. Panny mają zawsze wyższe aspiracje, pragną podziwu dla swoich talentów i aparycji, są pewne siebie. W nadchodzącym czasie o pochwały nie będzie łatwo. Gwiazdy raczej doradzają, żeby Panny odpoczęły i nabierały sił do imponujących skoków.

Porada z horoskopu na dziś (28.08.2021) dla Panien: Cisza może być bardzo głośną odpowiedzią.

XANDRA POLECA Co wkurza kierowców?

Horoskop na sobotę dla Wag Horoskop dla Wag mówi o tym, że Twoim azylem jest dom. Rodzina, najbliżsi przyjaciele to źródło Twojego wsparcia. Pielęgnuj je, ale nie czyń z niego jedynego celu. W Twoim życiu są różne zadania – jesteśmy tu po to, żeby uczyć się różnych rzeczy. Dlatego dbaj o ognisko domowe, ale pamiętaj, że dom nie powinien odcinać Cię od świata.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Przyjmuj z pokorą krytykę, dzięki temu uda Ci się uwolnić od błędów.

XANDRA POLECA Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty? Dane zatrważają

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów Jeśli Skorpiony od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Skorpiony powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Nie bój się popełniać błędów, rzadko kiedy nie można ich naprawić.

XANDRA POLECA 10 mitów dotyczących fitnessu, w które pewnie wciąż wierzysz

Horoskop dzienny na sobotę dla Strzelców Strzelce będą się mocno starać, żeby zasłużyć na pochwały. Słońce wejdzie do znaku Panny, wzmacniając ich pracowitość i łatwość nawiązywania kontaktów. Ale Strzelce będą też mieć chwile buntu. Pod wpływem swojego patrona, który znajdzie się w trygonie z Uranem, zapragną odmiany; na przykład dalekich podróży lub przeprowadzki. Uran będzie sprzyjać ich ryzykownym planom.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Jeśli przypuszczasz, że uda ci się uciec przed odpowiedzialnością, jesteś w błędzie.

Horoskop na dziś (28.08.2021) dla Koziorożców Koziorożce zaczną odczuwać delikatne znużenie. Może być to związane z historią, która zaczęła się już dawno i ciągle trwa. Znużenie można będzie łatwo pokonać: albo za pomocą doraźnych środków, wtedy wróci silniejsze, albo za pomocą żelaznych decyzji, wtedy będzie można pozbyć się go na zawsze.

Porada z horoskopu na sobotę dla Koziorożców: Spokój to twój sprzymierzeniec.

Polacy nie mają oszczędności