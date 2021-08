Horoskop na piątek. Co Ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na jutro (13.08)

Horoskop na jutro (13.08.2021) dla Wodników

Energiczne Ryby nie będą narzekały na nudę. W ich życiu będzie się sporo działo, i to na każdej płaszczyźnie! Osoby spod tego znaku zodiaku nie mają problemów z lawirowaniem między jednym a drugim dramatem i są odporne psychicznie na życiowe zawirowania. Zbliżające się wydarzenia nie będą więc dla nich przytłaczające, a raczej dodadzą im skrzydeł. Ryby powinny jednak uważać, by w gąszczu zdarzeń nie zapomnieć o tym, co najważniejsze i zadbać o relację z najbliższymi.

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

Horoskop na jutro (13.08.2021) dla Raków

Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Raków. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Raków, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Rakom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.