Horoskop na piątek. Co ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na dziś (23.07)

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 23.07.2021

Horoskop na dzisiaj (23.07.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na dziś ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na piątek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez wiele tysiącleci ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi twój horoskop na dzisiaj (23.07.2021).

Horoskop na piątek dla Wodników W styczniu Wodnikom będzie się dobrze wiodło w każdej dziedzinie. Jowisz w Koziorożcu jest im ogólnie przychylny. Wodnikom nie zabraknie wyczucia, żeby wybrać słuszną ścieżkę, o co zadba Neptun w sekstylu do Merkurego już niedługo. Z kolei koniunkcja z Saturnem i Plutonem daje Wodnikom ochronę.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Wszystko to gra pozorów.

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb W najbliższym czasie Ryby będą miały świetne warunki do tego, aby sprawy, które wciąż były zamiatane pod dywan, wyciągnąć na światło dzienne. Jeśli Ryby męczy sytuacja w pracy, w domu czy w relacjach z przyjaciółmi - warto je uporządkować. Będzie to także świetny czas na skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Jeśli Ryby zdążyły już zapomnieć o postanowieniach, dotyczących np. większej ilości ruchu czy zdrowej diety – warto wrócić do tego i postarać się małymi krokami wcielić w życie.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Nie bój się odpuszczać.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Barany bez trudu dostosują się do otoczenia, pomoże im w tym intuicja, która wesprze ich wrodzoną logikę i pomysłowość. Barany mogą działać wbrew swoim zwyczajom, ale ich głos wewnętrzny podpowie im, co jest dla nich najlepsze. Gwiazdy wspierają zwłaszcza taką pracę, która wymaga empatii, uczuć i zrozumienia problemów innych osób. Barany otrzymają uznanie społeczne i poczucie stabilizacji.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Jeśli nie wiesz, czy wnioskujesz dobrze, popatrz na siebie z góry.

Horoskop na dziś (23.07.2021) dla Byków Do znaku Byków wejdzie Księżyc, pomyślą wtedy o rozrywkach. Byki zajmą się jednak swoją rodziną. Mogą wzmocnić się takie cechy jak wybuchowość czy mściwość, ale też wspaniałomyślność i dobra współpraca. Byki przede wszystkim są łaskawe dla tych, którzy je chwalą. Nie wszystkim to się spodoba. W tym okresie Byki będą musiały sobie poradzić z kłopotami, które same sobie napytały. Opozycja zmiennego Urana doradza im, żeby pod wpływem emocji nie dokonywały radykalnych zmian w życiu.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Musisz wydawać, żeby móc coś dostać.

Horoskop na dziś (23.07.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta staną się silniejsze, nie będą już stać bezradnie przed każdą przeszkodą. Gwiazdy ogólnie Bliźniąt nie rozpieszczają, będą więc musiały liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Bliźnięta muszą być przygotowane na miłe niespodzianki, po prostu pewne problemy zostaną nagle zmiecione pod dywan.

Porada z horoskopu na dziś (23.07.2021) dla Bliźniąt: Czasami na rezultaty trzeba poczekać.

Horoskop na dziś (23.07.2021) dla Raków Raki mogą czuć się zaniepokojone. W tym miesiącu raczej nie wydarzy się nic spektakularnego. Oczywiście nie oznacza to, że los przestał się interesować Rakami. Przeznaczenie chce Ci powiedzieć, że czasami narzędziem do odmiany Twojego życia jesteś Ty sam. Raki powinny nabrać odwagi i samodzielnie podjąć decyzję.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Weź głęboki oddech, zanim zdecydujesz się na coś, po czym nie ma odwrotu.

Horoskop na piątek dla Lwów Horoskop dla Lwów mówi o konieczności obserwowania siebie. Zwróć się do swojego wnętrza. Jeśli oddajesz innym możliwość decydowania o Tobie, nigdy nie znajdziesz satysfakcji. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce i przeanalizować swoje pragnienia. Tylko Ty masz siłę sprawczą, która może poprowadzić Cię do prawdziwego spełnienia.

Porada z horoskopu na dziś (23.07.2021) dla Lwów: Skup się na przyjaźniach – trwałe przyjaźnie będą ogromnym wsparciem w twoim życiu.

Horoskop dzienny na piątek dla Panien Panny są pełne energii, potrafią też mocno zaangażować się w podejmowane zadania. Te cechy świetnie przydają się w życiu. W najbliższym otoczeniu Panien - u przyjaciół lub rodziny, pojawią się problemy, których rozwiązanie będzie wymagało oddaniu się tej sprawie w stu procentach. Poczucie niesienia pomocy sprawi, że poczujecie ogromną satysfakcję i chęć do dalszego działania, a bliscy poczują, że mogą liczyć na pomoc na każdym życiowym zakręcie.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Podwójne standardy zawsze są błędne.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Wagi czeka spokojny czas, ale ich nerw i tak będą napięte. Przeżywają głównie to, co im się w życiu nie udało i zawsze niosą ze sobą ten ciężki bagaż. Z czasem nie spodziewają się już miłych niespodzianek, nie ufają innym. Chociaż Wagom sprzyja Merkury zapewniający żywe kontakty towarzyskie i odpowiednie dochody, życzliwie aspektuje również Wenus, która obdarzy Wagi dużym urokiem osobistym.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Nie martw się nadmiernie rzeczami, na które nie masz wpływu.

Horoskop dzienny na piątek dla Skorpionów U Skorpionów może pojawić się zamęt uczuciowy. Uran w trygonie do Marsa zapowiada udane podróże lub ważne zmiany. I związek, i rozstanie będą słusznymi decyzjami. Również pieniężny Merkury sypnie groszem, nikt Skorpionów nie oszuka. Gdy Księżyc utworzy trygon z patronem Skorpionów znajdą ukojenie w objęciach rodziny lub w sklepie, gdzie kupią jakieś nowe techniczne urządzenie.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Tak jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Horoskop na dziś (23.07.2021) dla Strzelców Horoskop dla Strzelców świadczy o tym, że gwiazdy się nie mylą. Te Strzelce, które wcześniej zaryzykowały, niebawem będą się cieszyć smakiem sukcesu. To, co zaplanowałeś dawno temu, spełni się w najbliższej przyszłości. Pamiętaj jednak o pokorze. Nawet po sukcesie życie toczy się dalej. Po świętowaniu zacznij planować kolejne wyzwania. Dzięki temu zachowasz dobre proporcje potrzebne w zdrowym postrzeganiu świata. Musisz też zdawać sobie sprawę z tego, że wyzwania, które nadrobiłeś już po sporych opóźnieniach, nie oznaczają dotarcia do mety.

Porada z horoskopu na dziś (23.07.2021) dla Strzelców: To, że coś się nie udało nie oznacza, że nie uda się następnym razem.

Horoskop na dziś (23.07.2021) dla Koziorożców U Koziorożców pojawią się problemy z przeszłości, które trzeba było już dawno załatwić. Koziorożce zajmą się mieszkaniem, może przeprowadzką. Z dużym wysiłkiem, ale uda się jednak Koziorożcom uporać z zaległościom lub chociaż uporządkować swoje sprawy. Gwiazdy popchną je do działania. Ale nie gwałtownie, bo Koziorożce będą w słabszej kondycji i nic je nie zmusi do szybkiej reakcji.