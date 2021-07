Horoskop na lato dla Skorpionów. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Horoskop na lato dla Skorpionów

Skorpiony w najbliższym czasie nie będą w humorze. Również gwiazdy nie zamierzają za bardzo rozpieszczać. Księżyc ustawi się w kwadraturze do ich patrona, a to zapowiada konflikty rodzinne, które będą ciągnąć się przez dłuższy czas. Skorpiony mają zawsze wyższe aspiracje, pragną podziwu dla swoich talentów i aparycji, są pewne siebie. W nadchodzącym czasie o pochwały nie będzie łatwo. Gwiazdy raczej doradzają, żeby Skorpiony odpoczęły i nabierały sił do imponujących skoków.

Co czeka Skorpiony w miłości?

Zodiakalne Skorpiony wyróżniają się tym, że mają bardzo praktyczne podejście do życia, ważna jest dla nich dyscyplina. Tym samym są często zbyt wymagające - również dla drugiej połówki. W życiu miłosnym, Skorpiony często sprawiają wrażenie pozbawionych uczuć. Do związku podchodzą pragmatycznie, nie należą do osób, które już od pierwszego momentu są wylewne i romantyczne.