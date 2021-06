Horoskop na jutro (21.06). Sprawdź swój horoskop dzienny na poniedziałek

Horoskop na jutro (21.06.2021) dla Wodników

Horoskop na poniedziałek dla Strzelców

Księżyc wchodzi do znaku Strzelców, to dobry czas na zajęcie się domem, a także swoimi wygodami. Strzelce stracą swoją zapalczywość, złe emocje opadną wrócą do tak cenionej przez siebie zgody. Wygrają te Strzelce, które trzymały nerwy na wodzy. Szczęśliwy sekstyl Wenus z Saturnem zapowiada, że Strzelce zyskają opinię osób odpowiedzialnych i wiarygodnych, zostaną docenieni. Trygon z Plutonem i sekstyl z Neptunem to dobre prognozy, bo zapowiadają dobre kontakty z szefami, a także lżejsze podejście do problemów. Neptun namawia do zajęcia się twórczością artystyczną albo czymś, co odrywa od prozy życia, lecz gwiazdy nic nie mówią o używkach.