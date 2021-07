Horoskop na jesień dla Raków. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Raki mogą być spokojne – przed nimi dobry, ciekawy czas. Warto go wykorzystać na regenerację i zabawę. Jeśli tylko macie okazję, korzystajcie z pogody i wiatru! Bardzo dobrze wam to zrobi. Pamiętajcie jednak o tym, by zawsze zważać na konsekwencje swoich wyborów.

CC0