Horoskop na dziś (9.07). Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek

Horoskop na dzisiaj (9.07.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na dziś ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na piątek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez wiele tysiącleci ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi twój horoskop na dzisiaj (9.07.2021).

Horoskop na dziś (9.07.2021) dla Wodników Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Wodników. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Wodników, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Wodnikom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Zakochaj się w samym sobie. To gwarancja udanych związków z innymi osobami.

Horoskop na piątek dla Ryb W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Ryby mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Ryby pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Jeśli myślisz, że Twoje życie zależy wyłącznie od Ciebie, mylisz się - pamiętaj o tym w chwili refleksji.

Horoskop na piątek dla Baranów Barany będą musiały przygotować się na pocieszanie bliskich osób. Być może Twój przyjaciel lub ktoś z Twojej bliskiej rodziny będzie potrzebował wsparcia. Udziel mu potrzebnej pomocy. Twój gest wróci do Ciebie wtedy, gdy sam będziesz w trudnej sytuacji. Wiosna przyniesie też nowe nadzieje – będziesz zadowolony z nowych perspektyw, które pojawią się przed Twoim nosem.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Jeśli coś musisz skończyć, skończ to bez wahania.

Horoskop na piątek dla Byków Byki powinny zwrócić uwagę na swoją kondycję psychiczną. Nadmierne zainteresowanie ciałem i sprawami związanymi z wyglądem fizycznym sprawiają, że Byki zapominają o konieczności zachowywania równowagi. Dysharmonia w rozwoju to częsty problem Byków. W tym roku konieczne będzie zastosowanie prób złapania równowagi psycho-fizycznej. Wyciszenie, dużo rozmów z przyjaciółmi i refleksja – te aktywności wyjdą Bykom na zdrowie.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Zanim zdecydujesz się na ryzyko, uzbrój się w cierpliwość.

Horoskop na dziś (9.07.2021) dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt koncentruje się na motywacji. Mimo, że wszystko układa się dobrze, musisz ciągle dbać o nowe pokłady energii. Bez nowej motywacji i pasjonującego marzenia możesz szybko zacząć gasnąć. Właśnie z tego powodu spróbuj znaleźć chwilę na przemyślenia, odpoczynek i ustalenie nowych planów. Jasny cel pomoże Ci szybko się zmobilizować.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Czekanie ma sens tylko wtedy, gdy wiesz, czego oczekujesz.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków Wenus tworzy korzystny trygon z Uranem, symbolem transformacji. Raki czekają więc pewne zmiany. Nie ma jednak czego się obawiać, Raki powinny zdać się na intuicję i działać tak, jak uważają za słuszne. Mars co prawda będzie popychać je do porywczych działań, ale obejdzie się bez kłopotów.

Porada z horoskopu na dziś (9.07.2021) dla Raków: Każde działanie jest lepsze niż jego brak.

Horoskop na dziś (9.07.2021) dla Lwów Czas będzie płynąć Lwom w ich ulubionych melancholijnych klimatach. Będzie sporo uczuć i emocji, a mało wydarzeń. Ale nie szkodzi, bo wcześniej w życiu Lwów wydarzyło się już dość. Gwiazdy pozwolą Lwom na odpoczynek i oddawanie się swoim pasjom. Świat materialny nie będzie zbyt dolegliwy. Zostaną otoczone troską, same też okażą sporo współczucia innym. Lwy nie będą dążyć do konfliktu, nawet potraktowane niesprawiedliwie. Lwy mogą być spokojne o sprawy zawodowe i finansowe, ale w miłości nie widać większych sukcesów. Lwy postąpią tak, jak nakazuje im rozwinięta intuicja, bo pod jej wpływem podejmują najlepsze decyzje. Samopoczucie Lwów, opłakujących utratę złudzeń, trochę się pogorszy. Wiele żalów Lwów to jednak tylko iluzja lub cienie przeszłości, którą należy zamknąć i iść dalej. Lwy są jednak podatne na złe emocje, nie jest im obce użalanie się nad sobą. Delikatne zdrowie Lwów pozostawi wiele do życzenia. Ale z powodu byle infekcji nie powinny nadużywać leków, do czego mają skłonność. Muszą też trzymać się z daleka od używek. Ich słabym punktem są drogi oddechowe, mają też wrażliwe stopy, w ogóle nogi i ręce Lwów są podatne na urazy.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Przekaż najbliższym energię, którą dostajesz od nich i która pozwala Ci iść przez życie z podniesioną głową.

Horoskop na dziś (9.07.2021) dla Panien Panny poczują się nieco osamotnione. Rutyna, brak większych perspektyw na zmianę zaczną je dobijać. Myśl o tym, że wiele decyzji już zapadło, może je doprowadzić do szału. Na szczęście pod koniec miesiąca przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na lepsze jutro.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Nie martw się na zapas!

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Saturn utworzy sekstyl z patronem Wag, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Wagi nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Wagi przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Bądź milszy dla swoich przyjaciół.

Horoskop na piątek dla Skorpionów Zdrowie Skorpionów może się delikatnie zachwiać – w głównej mierze przez głupie wybryki osób spod tego znaku. Zarywanie nocy i używki to nie najlepszy sposób na szybkie rozwiązanie swoich problemów. Lepiej skupić się na realnym wzmocnieniu ciała i ducha. Dzięki temu szybciej uda się dotrzeć do miejsca, w którym będzie szczęście i spełnienie.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Bądź pełen nadziei na przyszłość. Z uwagą przyglądaj się przede wszystkim pozytywom.

