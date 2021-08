Horoskop na dziś (8.08). Sprawdź swój horoskop dzienny na niedzielę

Wodniki mogą się czuć nieco zapomniane. Trochę tak, jakby świat pomijał je w swoich rozgrywkach. To nieprzyjemne lekceważenie może wynikać z tego, że kiedyś Wodniki podjęły decyzje, które nie były szczere i piękne, a wstydliwe i nadające się do schowania. Świat mści się za takie zachowanie nie tylko przez wysyłanie problemów, ale także poprzez lekceważenie, odsuwanie od wielkich życiowych spraw.

Horoskop na dziś (8.08.2021) dla Ryb

Zwiększy się dobroduszność Ryb, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Ryb w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Ryb ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Ryby przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Ryby chciałyby zapomnieć.