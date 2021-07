Horoskop na dziś (28.07). Sprawdź swój horoskop dzienny na środę

Gwiazdy skłonią Wodniki do negocjacji i paktów przy herbatce. Wodniki nie są wojownicze. Wodniki zyskają więcej luzu i uroku. Wyjątkowo bardziej zajmą się romansami i zabawą niż sumienną pracą. W głowie Wodników pojawi się fiu bździu. Nie potrwa to długo, ponieważ dla Wodników nicnierobienie jest bardzo męczące.

Horoskop dzienny na środę dla Byków

Byki muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Byków, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Byków, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.