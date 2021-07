Horoskop na dziś (11.07). Sprawdź swój horoskop dzienny na niedzielę

Znajdź czas tylko dla siebie, co więcej podejmij wyzwanie - postaraj się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądaj Facebooka, nie dodawaj zdjęć na Instagram. Zamiast tego pospaceruj, zastanów się nad tym, co sprawia Ci prawdziwą i ogromną przyjemność. Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Horoskop na dziś (11.07.2021) dla Ryb

Dość energiczne Ryby będą mieć poczucie, że życie osiadło na mieliźnie. Stagnacja jest jednak jedynie chwilowa i warto wykorzystać ją na odpoczynek i regenerację. Później bowiem kolejne sfery życia Ryb zaczną nabierać tempa. Ryby będące w związkach powinny wykazać się większą uważnością na potrzeby partnera. Może on bowiem poczuć się zaniedbany i zacząć się odsuwać, a to prosta droga do zakończenia relacji.