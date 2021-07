Horoskop na czwartek. Co Ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na jutro (8.07)

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

W styczniu Wodnikom będzie się dobrze wiodło w każdej dziedzinie. Jowisz w Koziorożcu jest im ogólnie przychylny. Wodnikom nie zabraknie wyczucia, żeby wybrać słuszną ścieżkę, o co zadba Neptun w sekstylu do Merkurego już niedługo. Z kolei koniunkcja z Saturnem i Plutonem daje Wodnikom ochronę.

Ryby będą musiały się zmierzyć z demonami przeszłości i lękami, które w sobie noszą. To, jak poradzisz sobie z tymi niekomfortowymi myślami, zależeć będzie tylko od Ciebie. Nie zadręczaj się minionymi niepowodzeniami czy szansami, które przegapiłeś - w ten sposób nie zauważysz także tych, które pojawią się latem na Twojej drodze. Aura będzie sprzyjać temu, abyś pozbył się kajdan przeszłości i zaczął żyć nowym, lepszym życiem. Twoje zdrowie z pewnością na tym zyska.

Wszystko tkwi w okrągłym cyklu. Konsekwencje wreszcie cię dopadną - będą to zarówno nagrody, jak i koszty.

Horoskop na jutro (8.07.2021) dla Byków

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że życie Byków przypominało trwającą o wiele za długo przejażdżkę rollercoasterem. Nieoczekiwane wyzwania, trudne decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości napływające z wielu stron. Pora z tym skończyć i wziąć głęboki oddech. Aktualny czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda, na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które się na siebie nakłada. Z nowymi wyzwaniami lepiej poczekać chociaż kilkanaście dni, pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki.