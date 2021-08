Horoskop na czwartek. Co Ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na jutro (26.08)

Horoskop na jutro (26.08.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na jutro ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na czwartek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez setki lat ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi Twój horoskop na jutro (26.08.2021).

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Wodniki świetnie odnajdują się w nowych miejscach i sytuacjach, więc dobrym pomysłem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie spędzenie urlopu w podróży. Trip po europejskich stolicach? A może podróż do Afryki? A może zdecydują się wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać w nieznanym kierunku? Każda opcja, która pozwoli na poznanie nowego miejsca i kultury sprawi, że Wodniki doładują swoje baterie na kolejne miesiące pełne pracy i codziennych obowiązków.

Porada z horoskopu na jutro (26.08.2021) dla Wodników: Wiedzę czerp zawsze ze źródła.

Horoskop na czwartek dla Ryb Ryby otrzymają niebawem poważną propozycję, na którą długo czekały. Spełni się jednak powiedzenie: „Uważaj, o czym marzysz”. Oferta będzie miała dużo plusów, ale nieoczekiwane wady zburzą całą satysfakcję i radość. Stąpaj ostrożnie po swoich marzeniach – w twoich wizjach widzisz wyłącznie nagrody za swoją pracę i talenty. Pamiętaj jednak, że każda decyzja ma swoje ciemne strony.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Przed kolejnym wyzwaniem, pamiętaj o rozwiązaniu wcześniejszych błędów.

Horoskop na czwartek dla Baranów Barany będą musiały radzić sobie ze znużeniem spowodowanym dużą ilością pracy. Warto spisać się na medal z obowiązkami, z których i tak nie można zrezygnować. Pamiętaj, że to, czego najbardziej potrzebujesz, często nie rozpoczyna się z fajerwerkami.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Nie ma nic złego w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju.

Horoskop na jutro (26.08.2021) dla Byków Byki mogą liczyć na Merkurego i Wenus. Dwaj kosmiczni żandarmi Saturn i Pluton nie zwracają na Byki uwagi, mogą więc cieszyć się wolnością. Nikt nie zgani je za niechęć do dyscypliny i hierarchii, pochwali za to za talent literacki, intuicję i wyobraźnię, a nawet chętnie zapłaci za efekty tych uzdolnień. Wenus wpłynie na to, że w związkach Byków będzie romantycznie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Twój upór może szkodzić przede wszystkim Tobie.

Horoskop na czwartek dla Bliźniąt Bliźniętom najlepiej powiodą się zadania już wcześniej podjęte, zaczynanie nowych projektów jest ryzykowne. W nadchodzącym czasie Bliźnięta będą silnie skupiać się na sobie, co utrudni im współpracę z innymi. Mogą kogoś obrazić i nie unikną konfliktów, a jednocześnie taki aspekt sprawia, że Bliźnięta znajdą wyjście ze skomplikowanych sytuacji. Słońce ujawnia dobre cechy i intencje Bliźniąt, a zwłaszcza ujmowanie się za skrzywdzonymi.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: W uczuciach jednak warto pójść na całość, doceni to ten, który został nimi obdarowany.

Horoskop dzienny na czwartek dla Raków Raki będą przez najbliższy czas przygnębione i zdołowane. Stres, napięcie i przepracowanie dadzą o sobie znać. Na szczęście będą to tylko chwilowe trudności - postarajcie się zrelaksować, postawcie na sprawdzone sposoby pozwalające odzyskać równowagę. Nie zawiodą was. Pamiętajcie, że higiena umysłu ma ogromne znaczenie. Jeśli nie zadbacie o wnętrze, nie utrzymacie się na powierzchni.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Masz prawo do zerwania relacji w każdej chwili – nie musisz zmuszać się do towarzystwa kogoś innego.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Lwy będą się czuły nieco zagubione. Stracone szanse dadzą o sobie znak. Lepiej nie rozpamiętywać ich jednak w kółko, to nie ma sensu. Najlepiej zrobią, jeśli znajdą sobie nową pasję – skupią się na tym, co sprawia im przyjemność i jednocześnie je rozwija. Lwy niech nie zaprzątają sobie głowy rzeczami, na które nie mają wpływu. To istotne, ponieważ czas w ciągu dnia jest ograniczony, szkoda ich uwagi, którą można poświęcić na coś innego.

Porada z horoskopu na czwartek dla Lwów: Pamiętaj – codziennie skupiaj się na jakości swojego życia, ponieważ to pozwoli zyskać stabilność, której tak potrzebujesz.

Horoskop na czwartek dla Panien W nadchodzącym czasie Panny nie muszą się niczym martwić. Podejmą takie działania, które przyniosą im największe korzyści. Intuicję zaostrzy im Księżyc w sekstylu z Marsem, więc powinny tak postępować, jak uważają za słuszne. Mimo ryzykownych działań nic złego im się nie stanie. Jeśli Panny czegoś bardzo chcą, to cel osiągną. To jeden z najbardziej upartych i wytrzymałych znaków Zodiaku.

Porada z horoskopu na jutro (26.08.2021) dla Panien: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

Horoskop na czwartek dla Wag Słońce wchodzi do znaku Wag, które poczują wiatr w żaglach. Lubią wysiłek, a teraz jeszcze otrzymają nową dawkę energii. Zdrowie im dopisze, staną się wojownicze, zadziorne, mogą dostać po głowie, ale wiele im ujdzie płazem. Do znaku Wag niedługo wchodzi również Księżyc, Wagi pomyślą wtedy o swoich związkach. Astrolodzy uważają, że Wagi w gruncie rzeczy są bardzo wrażliwe. Mają rzekomo serca ze szkła, tak kruche, że muszą je wciąż chronić przed rozbiciem.

Porada z horoskopu na jutro (26.08.2021) dla Wag: Nie bój się swojej siły i marzeń.

Horoskop dzienny na czwartek dla Skorpionów Zwiększy się dobroduszność Skorpionów, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Skorpionów w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Skorpionów ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Skorpiony przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Skorpiony chciałyby zapomnieć.

Porada z horoskopu na jutro (26.08.2021) dla Skorpionów: Ryzykuj, ale najpierw dobrze oceń ryzyko.

Horoskop na czwartek dla Strzelców Nigdy się nie dowiesz, czy Twój przyjaciel jest prawdziwym przyjacielem, póki go nie sprawdzisz. Dlatego bądź uważny, kiedy przyjdzie czas próby. Możesz być zaskoczony, jak wiele jesteś w stanie stracić w jednej chwili, kiedy przyjaciel nie zda testu. Nie powierzaj swojego serca tym, którzy nie są sprawdzeni. Naiwność nie popłaca.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Miłość czasem boli, ale dzięki temu czujesz, że żyjesz.

Horoskop na jutro (26.08.2021) dla Koziorożców Koziorożce mogą wpaść w tarapaty. Nie będą one jednak wynikały z problemów w świecie zewnętrznym. Koziorożce mogą przeżyć coś na kształt kryzysu tożsamości. Zaczną się wątpliwości, czy na pewno jest to dobra droga. Te nieprzyjemne odczucia miną dopiero wtedy, gdy padnie pytanie, czego naprawdę trzeba wymagać od życia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Nie martw się zemstą.

