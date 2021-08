Horoskop na czwartek. Co Ci się przydarzy? Sprawdź horoskop na jutro (12.08)

Horoskop na jutro (12.08.2021) dla Wodników

Wodniki będą się mocno starać, żeby zasłużyć na pochwały. Słońce wejdzie do znaku Panny, wzmacniając ich pracowitość i łatwość nawiązywania kontaktów. Ale Wodniki będą też mieć chwile buntu. Pod wpływem swojego patrona, który znajdzie się w trygonie z Uranem, zapragną odmiany; na przykład dalekich podróży lub przeprowadzki. Uran będzie sprzyjać ich ryzykownym planom.

Barany wreszcie będą mogły trochę odetchnąć. Wreszcie pojawią się nowe perspektywy. Co istotne, wcale nie muszą być to szanse, o których Barany myślały wcześniej. Najprawdopodobniej pojawi się coś zupełnie nowego na horyzoncie, coś, czego Barany się nie spodziewają.

Byki będą musiały przygotować się na pocieszanie bliskich osób. Być może Twój przyjaciel lub ktoś z Twojej bliskiej rodziny będzie potrzebował wsparcia. Udziel mu potrzebnej pomocy. Twój gest wróci do Ciebie wtedy, gdy sam będziesz w trudnej sytuacji.

Bliźnięta będą miały wiele pokus. Czasami warto z nich skorzystać. Pragnienie to najlepsza motywacja. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Impulsywność nie zawsze jest pożądana. Niekiedy jednak nieprzemyślana decyzja jest tą najlepszą. Każdy z nas ma wewnętrzną wagę, która pomaga ocenić ryzyko i korzyści. Zaufaj swojej intuicji.

U Raków pojawią się problemy z przeszłości, które trzeba było już dawno załatwić. Raki zajmą się mieszkaniem, może przeprowadzką. Z dużym wysiłkiem, ale uda się jednak Rakom uporać z zaległościom lub chociaż uporządkować swoje sprawy. Gwiazdy popchną je do działania. Ale nie gwałtownie, bo Raki będą w słabszej kondycji i nic je nie zmusi do szybkiej reakcji.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów

Lwy mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie karta się odwróci i los zacznie im sprzyjać. Co prawda nie w każdej dziedzinie życia, ale to nie szkodzi. Poprawa w jednej sferze zacznie rzutować na znacznie lepsze samopoczucie ogólne, co przyniesie poprawę także w pozostałych częściach życia.