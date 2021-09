Horoskop na 2021 dla Wodników. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy?

MŚ 2022. Kamil Glik przed meczem z Albanią: By zagrać z Anglią o dużą stawkę, najpierw trzeba pokonać Albanię

MŚ 2022. Dzień przed meczem z Albanią na PGE Narodowym, na pytania dziennikarzy odpowiadali selekcjoner Paulo Sousa i obrońca Kamil Glik. - Podchodzimy z dużym respektem do Albanii, wiemy na co ją stać. Analizowaliśmy grę przeciwnika i to bardzo mocna drużyna - mówi 33-letni zawodnik Benevento.