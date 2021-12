Horoskop miłosny na styczeń 2022 dla Lwów. Co może Cię czekać w miłości?

Lwy mogą liczyć na dawkę powodzenia. Natomiast Jowisz w sekstylu z Neptunem zapewnia uspokojenia emocji, pewność, że wybrało się dobrą drogę, pasję artystyczną. Księżyc sprawi, że Lwy staną się uczuciowe, a co ważne, same również przekonają się, że są darzone szczerym uczuciem.

Co jeszcze czeka Lwy w styczniu według gwiazd?

Lwy mogą się cieszyć dobrym zdrowiem i spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co możesz zrobić pozytywnego ze swoim życiem. Wszystkie okazje i szanse, które do Ciebie przychodzą, powinny być wykorzystane. Nowe przyjaźnie? Nowe marzenia? Wszystko co nowe i świeże będzie dla Ciebie dobre.