Horoskop miłosny na listopad 2021 dla Panien. Co może Cię czekać w miłości?

Opozycja Marsa z Neptunem sprawi, że Pannom zabraknie delikatności w związkach. Będą szorstkie, humorzaste, nieskore do pomocy. Zwykle rodzinne, teraz będą zajmować się głównie własną osobą. Szykują się konflikty nie wiadomo o co, bo Neptun w tym ustawieniu zaburza logikę. Mars w trygonie z Plutonem wzmacnia potrzebę wywierania wpływu na innych, robienia porządków w ich życiu. W tym okresie samotne Panny nie powinny szukać partnera, bo ciągnąć będą do niego jednostki słabe, wymagające holowania przez życie.

Czego mogą się jeszcze spodziewać Panny w listopadzie według horoskopu?

Panny będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Panny będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.