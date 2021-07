Horoskop miłosny dla Bliźniąt na sierpień 2021. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku

Horoskop miłosny na sierpień 2021dla Bliźniąt

Zaletami zodiakalnych Bliźniąt są m.in. kreatywność i ciekawość świata. Bliźnięta bywają jednak również zadufane w sobie, nierzadko mają problem z okazywaniem tego, co czują. Ma to także odzwierciedlenie w życiu miłosnym - Bliźnięta często czują się wewnętrznie rozdarte, woląc gonić za króliczkiem niż go złapać.