Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 21.12). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii?

Horoskop dzienny na wtorek dla Wodników

Kwadratura Saturna do Słońca przyniesie Bliźniętom kilka pochmurnych dni; może pojawią się jakieś pożegnania, powrócą niezałatwione sprawy z przeszłości, pesymizm. Saturn w takim układzie często wpływa na to, że Bliźnięta wpadają w ponure nastroje, widzą tylko gorsze strony życia. A jednak wtedy nadejdzie pomoc ze strony dobroczynnego Jowisza, który ustawi się w życzliwym sekstylu ze Słońcem i sprawi, że Bliźniętom spełni się jakieś marzenie. Świat się trochę rozjaśni, chociaż za progiem już czyha Pluton w kwadraturze. Bliźnięta muszą więc uważać, żeby nie narazić się komuś silniejszemu od siebie. Mogą poczuć się osamotnione i niezrozumiane, ale to tylko takie klimaty. Pluton uczy, że czas mija i trzeba pogodzić się ze zmianami, które w rezultacie mogą obrócić się na lepsze.

Panny w najbliższym czasie nie będą w humorze. Również gwiazdy nie zamierzają za bardzo rozpieszczać. Księżyc ustawi się w kwadraturze do ich patrona, a to zapowiada konflikty rodzinne, które będą ciągnąć się przez dłuższy czas. Panny mają zawsze wyższe aspiracje, pragną podziwu dla swoich talentów i aparycji, są pewne siebie. W nadchodzącym czasie o pochwały nie będzie łatwo. Gwiazdy raczej doradzają, żeby Panny odpoczęły i nabierały sił do imponujących skoków.

Horoskop na jutro (21.12.2021) dla Skorpionów

Księżyc wchodzi do znaku Skorpionów, to dobry czas na zajęcie się domem, a także swoimi wygodami. Skorpiony stracą swoją zapalczywość, złe emocje opadną wrócą do tak cenionej przez siebie zgody. Wygrają te Skorpiony, które trzymały nerwy na wodzy. Szczęśliwy sekstyl Wenus z Saturnem zapowiada, że Skorpiony zyskają opinię osób odpowiedzialnych i wiarygodnych, zostaną docenieni. Trygon z Plutonem i sekstyl z Neptunem to dobre prognozy, bo zapowiadają dobre kontakty z szefami, a także lżejsze podejście do problemów. Neptun namawia do zajęcia się twórczością artystyczną albo czymś, co odrywa od prozy życia, lecz gwiazdy nic nie mówią o używkach.