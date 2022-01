Horoskop dzienny na wtorek (dziś, 25.01). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na dzisiaj? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 25.01.2022. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na dziś (wtorek, 25.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na wtorek dla Wodników Ostrożność w każdej dziedzinie zaleca kwadratura Wenus do Plutona. Pluton w tym układzie sprawi, że mogą powrócić stare dolegliwości, również te spowodowane stresem. Wodniki mogą być źle zrozumiane, mijać się z odczuciami innych, drażnić otoczenie. Uwaga więc na wymianę zdań z szefem, bliską osobą czy urzędnikami. Nie jest to również czas na kupowanie ważnej garderoby czy meblowanie mieszkania. Wodnikom może się podobać to, co niemodne i kiedy przejrzą na oczy, pożałują nabytku. Najlepiej dla nich, żeby nie szukały nowości, a cieszyły się z tego, co już mają. Opozycja planety zmian Urana do Wenus potwierdza, żeby trzymać się swojego miejsca i obowiązków.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wodników: Zakochać można się wiele razy, miłość ma wiele odcieni.

Horoskop dzienny na wtorek dla Ryb Ryby po raz kolejny wykażą się swoim świetnym zorganizowaniem. W życiu bliskich dojdzie do nieoczekiwanych zwrotów akcji, niektóre z nich mogą być naprawdę sporym zagrożeniem. Chłodna głowa i logiczne myślenie Ryb bardzo przydadzą się bliskim w obliczu wyzwania i radzenia sobie z problemami. Warto pamiętać o docenianiu siebie i tego co się robi - w pracy, w domu czy właśnie dla swoich najbliższych. Ryby powinny znaleźć czas tylko dla siebie - w innym przypadku zdrowie może im tego nie wybaczyć.

Porada z horoskopu na wtorek dla Ryb: Świat nie zmieni się dla Ciebie. To Ty musisz się zmienić dla świata.

Horoskop dzienny na wtorek dla Baranów Księżyc wchodzi do znaku Baranów, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Barany do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Barany będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na wtorek dla Baranów: W listopadzie rozwijaj swoje talenty artystyczne.

Horoskop dzienny na wtorek dla Byków Byki będą mieć wielkie mniemanie o sobie, a pod wpływem Marsa staną się konfliktowe. Przeczulenie na swoim punkcie minie im, gdy ich patron znajdzie się w znaku sprawiedliwej, dążącej do zgody Wagi. Byki zamienią się wtedy w miłe kotki. Gdy Księżyc wejdzie do znaku Byków, Byki ogarnie nastrój serdeczności wobec innych, a dzięki ich urokowi osobistemu, wiele zostanie im wybaczone.

Porada z horoskopu na wtorek dla Byków: Miłości się nie tłumaczy, ale nie jest ona bezkarna.

Horoskop dzienny na wtorek dla Bliźniąt Idealizm zodiakalnych Bliźniąt może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Bliźniąt i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.

Porada z horoskopu na wtorek dla Bliźniąt: Jeśli przypuszczasz, że uda ci się uciec przed odpowiedzialnością, jesteś w błędzie.

Horoskop na dziś (25.01.2022) dla Raków Raki czeka duża ilość refleksji. Zdarzy się wiele i o wielu kwestiach trzeba będzie decydować. Nie ma jednak powodu do obaw - jeśli decyzja będzie przemyślana i odważna, na pewno wszystko się powiedzie. Trzeba jednak pamiętać o tym, by ważnych decyzji nie odkładać na późnej. Stworzony w ten sposób sztuczny spokój bardzo szybko pierzchnie.

Porada z horoskopu na dziś (25.01.2022) dla Raków: Nie wierzysz, że może Ci się udać naprawa losu? Póki sam w to nie uwierzysz, nie pójdziesz do przodu.

Horoskop dzienny na wtorek dla Lwów Lwy mogą upaść na prostej drodze. Wobec ich patrona ustawiają się w kwadraturze Jowisz i Pluton. Trochę Lwom zabraknie fartu. To znaczy również, że jeśli Lwy nie wyjaśnią problemów z przeszłości, będą je ciągnąć za sobą jak kulę u nogi. Warto się przebadać, wyleczyć stare schorzenia, pogodzić się z kimś, odwiedzić starą ciotkę. Dla uczących się to dobry czas na zaległe egzaminy.

Porada z horoskopu na wtorek dla Lwów: Ciche deklaracje mogą mieć bardzo głośne skutki.

Horoskop na dziś (25.01.2022) dla Panien Panny będą cieszyć się sympatią nie tylko bliskich, ale i całego otoczenia. Na Panny spadnie wiele obowiązków, nastrój im się nieco pogorszy. Gwiazdy wzmocnią ich intuicję, będą podświadomie wiedzieć, czego ludzie od nich oczekują. Trafnie też odczytają cudze emocje. Sprawy uczuciowe toczą się spokojnie, ale o miłość trzeba dbać. Panny czekają rozmowy na temat przyszłości ich związków, ale żadnych dramatów nie widać. Panny mają zwykle dobrą kondycję i rzadko dopada je jakaś przewlekła choroba. Szybko też wracają do zdrowia, gdy zdarzy im się jakaś infekcja. Muszą dbać o dietę i wątrobę, uważać na urazy podczas uprawiania sportu oraz na choroby odzwierzęce.

Porada z horoskopu na dziś (25.01.2022) dla Panien: Chciałeś coś ukryć? Teraz świat ukryje Ciebie.

Horoskop na wtorek dla Wag Wagi mogą wpaść w tarapaty. Nie będą one jednak wynikały z problemów w świecie zewnętrznym. Wagi mogą przeżyć coś na kształt kryzysu tożsamości. Zaczną się wątpliwości, czy na pewno jest to dobra droga. Te nieprzyjemne odczucia miną dopiero wtedy, gdy padnie pytanie, czego naprawdę trzeba wymagać od życia.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wag: To co dajesz, wróci do Ciebie.

Horoskop na dziś (25.01.2022) dla Skorpionów Skorpiony odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Skorpiony będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Skorpiony poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Porada z horoskopu na wtorek dla Skorpionów: Nie każdy kielich przyjemności należy wychylić do dna. Czasem najlepszy będzie tylko łyk.

Horoskop dzienny na wtorek dla Strzelców Znajdź czas tylko dla siebie, co więcej podejmij wyzwanie - postaraj się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądaj Facebooka, nie dodawaj zdjęć na Instagram. Zamiast tego pospaceruj, zastanów się nad tym, co sprawia Ci prawdziwą i ogromną przyjemność. Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na wtorek dla Strzelców: Wszystko płynie.

Horoskop na dziś (25.01.2022) dla Koziorożców Jeśli Koziorożce nie będą kombinować, nadchodzący czas upłynie im przyjemnie. Sprawy załatwione, dom doprowadzony do porządku. Sekstyl Wenus z Jowiszem wynagrodzi Koziorożcom trudy jakąś miłą niespodzianką, może zaproszeniem lub nagrodą. Poszczęści się głównie Koziorożcom uzdolnionym artystycznie, a wśród nich tym, którzy zajmują się muzyką. Pozostałe Koziorożce mogą jednak liczyć na upragniony święty spokój.

Porada z horoskopu na dziś (25.01.2022) dla Koziorożców: Niektóre rozwiązania są bardzo proste.

