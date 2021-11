Horoskop dzienny na środę (jutro, 1.12). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Horoskop na środę dla Wodników

W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Ryby mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Ryby pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Horoskop na jutro (1.12.2021) dla Baranów

Idealizm zodiakalnych Baranów może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Baranów i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.