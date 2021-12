Horoskop dzienny na środę (dziś, 29.12). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza?

Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na dziś? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć w środę 29.12.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na dziś (środę, 29.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Wodników Wodniki muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Wodników, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Wodników, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.

Porada z horoskopu na dziś (29.12.2021) dla Wodników: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Ryb Najbliższy czas nie będzie dla Ryb łatwy. Niekorzystny wpływ Plutona potęguje obawy i lęki, Saturn przypomina o tym, że czas nieubłaganie mija. Kwadratura Merkurego z Plutonem zabija radość, bo odbiera pieniądze i zdrowie, a nierzadko niszczy związek, w którym trwa się jedynie dla korzyści. Jednak sekstyl Merkurego z Jowiszem złagodzi straty i sprawi, że Ryby w tych wszystkich kłopotach mogą liczyć na trochę szczęścia.

Porada z horoskopu na środę dla Ryb: Dbaj o przyjaźnie - każdy ich potrzebuje.

Horoskop na środę dla Baranów Jeśli Barany od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Barany powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Porada z horoskopu na dziś (29.12.2021) dla Baranów: Inni widzą Twoje błędy, ale nie będą się do tego przyznawać.

Horoskop na środę dla Byków Byki mogą spodziewać się pozytywnych informacji. Warto wykorzystać je do wyprostowania ewentualnych konfliktów wewnętrznych. Czułeś się przygnębiony? Nie potrafiłeś znaleźć pocieszenia? Wreszcie uda Ci się znaleźć wsparcie, na które długo czekasz. Bądź jednak ostrożny – nie wszystko złoto, co się świeci. Uważnie obserwuj, co i kto pojawia się w Twoim życiu.

Porada z horoskopu na środę dla Byków: Nie oczekuj niemożliwego.

Horoskop na środę dla Bliźniąt Liczne potyczki z losem Bliźniąt zakończą się pomyślnie, ale Bliźnięta nie mogą być osamotnione. Bliźnięta najbardziej docenią życzliwość innych. Przez wpływ gwiazd Bliźnięta staną się wrażliwe, będą mówić o swoich dobrych uczuciach. Nie zachwieje to ich złotym tronem, na którym w swoim przekonaniu zasiadają. Przeciwnie gwiazdy zapowiadają, że dobre relacje z innymi będą podstawą działania Bliźniąt w następnych latach.

Porada z horoskopu na środę dla Bliźniąt: Zauważając innych, dajesz szansę na zauważenie Ciebie.

