Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 23.10). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 23.10.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (sobotę, 23.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników

Wodniki czeka tak dobry czas, jakiego nie miały od dawna. Powodzenie prawie pod każdym względem. Nie oznacza to jednak, że sukcesy nadejdą same. Na to Wodniki muszą zapracować. Warto wiedzieć, że to, na co sobie Wodniki w najbliższym czasie zapracują, będzie mieć wieloletnie konsekwencje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: To Ty wiesz najlepiej, co Ci dobrze służy. Rady innych traktuj z dystansem.

Horoskop na jutro (23.10.2021) dla Ryb Zbliżające się tygodnie będą dla Ryb czasem robienia porządków. Pora oczyścić swoje życie z toksycznych relacji, które z pozoru wydają się niegroźne, niosą istne spustoszenie. Najtrudniejsze dla Ryb będzie uświadomienie sobie tego, że osoba, którą uważały za przyjaciela, partnera czy bliskiego współpracownika przynosi o wiele więcej złego, niż dobrego. Warto podjąć wysiłek - na końcu tej drogi czeka przystań, wolna od niszczących znajomości. Teraz będzie także dobry moment na potraktowanie porządków w sposób dosłowny. Nawet drobne odświeżenie mieszkania, pomalowanie ścian, czy pozbycie się ubrań, które zalegają w szafie przyniesie ożywczy powiew świeżości.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Miłość romantyczna ma różne oblicza i z każdym rokiem wygląda nieco inaczej.

Horoskop na sobotę dla Baranów Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Baranów. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Baranów, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Baranom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Miłość może uleczyć prawie wszystko.

Horoskop na jutro (23.10.2021) dla Byków O życie rodzinne trzeba dbać. Przypomnij sobie, że przed laty często wyobrażałeś sobie szczęśliwą rodzinę, która daje ci wsparcie. To marzenie prześladuje cię już długo. Właśnie z tego powodu powinieneś wziąć pod uwagę, że ostatnie rodzinne kłótnie ci nie służą. Zadbaj o to, by domowe ognisko rozpaliło się na dobre. Będzie sporo momentów, które będą stanowiły stresujące wyzwania. W takich chwilach rodzina będzie cię asekurować.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Za przyjaźń warto umierać, ale nie warto kłamać w imię przyjaźni.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt Markury wchodzi do znaku Bliźniąt, co oznacza, że ludzie w tym czasie wiele zrobią dla pieniędzy. Mogą też być bezwzględni. W sprawach finansowych wiele będzie działo się pod stołem, w tajemnicy. Bliźnięta mogą dostać ofertę nielegalnego zarobku lub udziału w czymś niezgodnym z prawem. Muszą uważać, bo Księżyc w trygonie do Marsa zamazuje realny osąd sytuacji. Nie warto działać pochopnie i wierzyć w cudze piękne obietnice. Wenus, która wejdzie do znaku Bliźniąt, też ostrzega przed zauroczeniem, które ktoś wykorzysta dla własnych korzyści. Wenus w Bliźniętach jest na wygnaniu, taki układ jest skomplikowany, pozwala na trafne decyzje osobom o artystycznych talentach, reszta musi uważać na to, kto im składa ofertę i z kim się wiążą.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Twój spokój będzie kojący zarówno dla samego Ciebie, jak i dla wszystkich wokół.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków Raki będą musiały przygotować się na pocieszanie bliskich osób. Być może Twój przyjaciel lub ktoś z Twojej bliskiej rodziny będzie potrzebował wsparcia. Udziel mu potrzebnej pomocy. Twój gest wróci do Ciebie wtedy, gdy sam będziesz w trudnej sytuacji. Wiosna przyniesie też nowe nadzieje – będziesz zadowolony z nowych perspektyw, które pojawią się przed Twoim nosem.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Weryfikuj swoje poglądy i założenia. Dzięki temu się rozwiniesz.

Horoskop dzienny na sobotę dla Lwów U Lwów może pojawić się zamęt uczuciowy. Uran w trygonie do Marsa zapowiada udane podróże lub ważne zmiany. I związek, i rozstanie będą słusznymi decyzjami. Również pieniężny Merkury sypnie groszem, nikt Lwów nie oszuka. Gdy Księżyc utworzy trygon z patronem Lwów znajdą ukojenie w objęciach rodziny lub w sklepie, gdzie kupią jakieś nowe techniczne urządzenie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Nie traumatyzuj pracy, to nie demon.

Horoskop dzienny na sobotę dla Panien W najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Pannom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Panny, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na Was odbić i spowodować negatywne konsekwencje.

Porada z horoskopu na jutro (23.10.2021) dla Panien: Doceń i pochwal bliskie Ci osoby.

Horoskop na jutro (23.10.2021) dla Wag Księżyc wchodzi do znaku Wag, to dobry czas na zajęcie się domem, a także swoimi wygodami. Wagi stracą swoją zapalczywość, złe emocje opadną wrócą do tak cenionej przez siebie zgody. Wygrają te Wagi, które trzymały nerwy na wodzy. Szczęśliwy sekstyl Wenus z Saturnem zapowiada, że Wagi zyskają opinię osób odpowiedzialnych i wiarygodnych, zostaną docenieni. Trygon z Plutonem i sekstyl z Neptunem to dobre prognozy, bo zapowiadają dobre kontakty z szefami, a także lżejsze podejście do problemów. Neptun namawia do zajęcia się twórczością artystyczną albo czymś, co odrywa od prozy życia, lecz gwiazdy nic nie mówią o używkach.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Wszystko tkwi w okrągłym cyklu. Konsekwencje wreszcie cię dopadną - będą to zarówno nagrody, jak i koszty.

Horoskop na jutro (23.10.2021) dla Skorpionów Skorpiony mogą wiele zmienić za pomocą swojego działania. To od nich samych zależy, w jaki sposób będą się czuły. Być może konieczne będzie zwiększenie wysiłków związanych z relacjami między ludźmi. Fakt faktem lepiej nie zwlekać i nie czekać na decyzje losu – korzystniejsze będzie wzięcie sprawy we własne ręce.

Porada z horoskopu na jutro (23.10.2021) dla Skorpionów: Nie można mieć wszystkiego.

Horoskop dzienny na sobotę dla Strzelców W najbliższym czasie Strzelce będą mieć ogromną chęć podobania się wszystkim. Wzmocni to ich uprzejmość i wrażliwość na cudze krzywdy. Wpływ Księżyca w takim położeniu sprawia również, że urzędy są bardziej przyjazne, specjaliści udzielają trafniejszych porad. Gwiazdy jednak odradzają Strzelcom podejmowanie radykalnych decyzji takich jak zmiana pracy, mieszkania czy małżonka, ale w innych sprawach mocno je wspierają.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Dzielenie miłości to tak naprawdę jej mnożenie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Koziorożców Koziorożce mogą ulegać wypadkom, muszą uważać na ostre przedmioty, strome schody, samochody. To czas, gdy będą trafiać w ręce chirurga. Ujawnią się też ich wrogowie, nie jest to dobry czas na poszukiwanie miłości czy fortuny. Wiele osób będzie Koziorożcom zazdrościć, intrygować przeciwko nim. Ale Koziorożce wykażą się wyjątkowym urokiem i inteligencją, zalety tego znaku zostaną wzmocnione, żeby walczyć z nieprzyjaznym otoczeniem.

Porada z horoskopu na jutro (23.10.2021) dla Koziorożców: Nie zawsze musisz być w pełni sił i motywacji.

