Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 1.01). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 1.01.2022. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 1.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (1.01.2022) dla Wodników

Wodniki będą mogły poczuć się nieco zagubione. Zbyt dużo bodźców dostarczanych z zewnątrz sprawi, że uruchomi się w nich chęć do szybkich zmian. Warto w takim momencie powstrzymać się od podejmowania trudnych decyzji - szczególnie tych, które wymagają długiego namysłu.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Wszyscy mamy wiele talentów.

Horoskop na jutro (1.01.2022) dla Ryb Pluton zabrał Rybom to, co nie dawało już żadnej nadziei na rozwój i szczęście, a Saturn po swojemu naprostował im ścieżki, co bolało tak, jakby prostował im zęby. Te zmiany przypłaciły Ryby stresem, a czasem nawet zdrowiem. W najbliższym czasie będzie jednak o wiele lepiej. Aż cztery planety układają się w pomyślne sekstyle z patronem Ryb. To Wenus, która zapewnia atrakcyjność i miłość bliskich, Merkury zsyłający opłacalne okazje, Słońce zapewniające ogólne powodzenie i Mars, dodający energii i siły.

Porada z horoskopu na jutro (1.01.2022) dla Ryb: Masz prawo do dziecięcej, niezmąconej radości.

Horoskop na jutro (1.01.2022) dla Baranów Barany mogą czuć się zaniepokojone. W tym miesiącu raczej nie wydarzy się nic spektakularnego. Oczywiście nie oznacza to, że los przestał się interesować Baranami. Przeznaczenie chce Ci powiedzieć, że czasami narzędziem do odmiany Twojego życia jesteś Ty sam. Barany powinny nabrać odwagi i samodzielnie podjąć decyzję.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Nie wszystko musi być idealne. Niedoskonałość to normalność.

Horoskop na jutro (1.01.2022) dla Byków Byki mogą korzystać z dobrej passy. W dodatku Księżyc utworzy sekstyl z Jowiszem, Byki zostaną w tym czasie obdarzone sporą dawką intuicji. Będą doskonale wiedzieć, co dla nich najlepsze i nawet w ciemnościach znajdą konfitury. Mimo tego Byki będą się zamartwiać, bo skuszone łaskawością gwiazd, zaplanują ważne zmiany w życiu. A to może być kosztowne. Tymczasem Merkury w kwadraturze przypomina, że wiele planów Byków wymaga środków, których jeszcze nie ma.

Porada z horoskopu na jutro (1.01.2022) dla Byków: Każde działanie jest lepsze niż jego brak.

Horoskop na sobotę dla Bliźniąt Bliźnięta będą stały przed ważnymi egzaminami. W pewnym sensie konieczne będzie rozpoczęcie wszystkich starań zupełnie od nowa. Nie jest to łatwa perspektywa – w szczególności dla osoby, która jest już zmęczona długoletnimi staraniami. Najlepsze, co można zrobić, to zdecydować się na szybką rewolucję.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Zwykle prawda leży tuż przed oczami.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków To dobry moment na dokonywanie zmian, zwłaszcza związanych z domem. Raki muszą jednak liczyć się z tym, że zmiany będą szły opornie i nie zawsze po ich myśli, lecz ostatecznie zakończą się pozytywnie. Nie ma więc powodu do zmartwień, kondycja Rakom dopisuje, trzeba zabrać się do pracy. Potem nie zaszkodzi trochę zabawy, bo bez niej Raki są nieszczęśliwe.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Tęsknota umacnia, jeśli jest dobrze postrzegana i dozowana.

Horoskop dzienny na sobotę dla Lwów Lwy muszą być przygotowane na… rutynę. Nuda to coś, czego osoby spod tego znaku zodiaku nie potrafią znieść. Będziesz chciał brylować w towarzystwie, ale towarzystwo nie będzie przekonane do Twoich pomysłów. Możesz jednak przekuć to w swój sukces. Wystarczy, żebyś wymyślił sobie nowe marzenie. Dzięki temu uda ci się odzyskać i dobry humor, i motywację.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Idąc powoli po szczeblach uda ci się wspiąć wyżej niż skacząc.

Horoskop na jutro (1.01.2022) dla Panien Panny będą miały chwilę na refleksję. Warto zatrzymać się i spojrzeć surowym okiem na życie. Jeśli ciągle będziesz popełniać te same błędy, cały czas będziesz wpadać w identyczne schematy. Przeszkadza Ci to, że cyklicznie wchodzisz do podobnego kręgu frustracji? Jeśli nie przeanalizujesz swojego życia w należyty sposób, nie uda Ci się uciec od błędów.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Wesprzyj tych, którzy przez Ciebie ucierpieli.

Horoskop na sobotę dla Wag Ostatnie miesiące w życiu wielu Wag wyglądały jak niekończąca się szamotanina i wybieranie "mniejszego zła", tylko po to, żeby nie zostać z pustymi rękoma. To krótkowzroczne myślenie i pozorne zadowalanie się tym, co akurat się natrafi, skutecznie podcina Wagom metaforyczne skrzydła. Stać je na więcej - wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i nie chować głowy w piasek, gdy konieczne będzie podjęcie trudniejszej decyzji. Finalnie, na takiej zmianie bardzo mocno zyska ich psychika, a co się z tym wiąże, ich kondycja fizyczna, a także życie prywatne i zawodowe.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Twój rozwój powinien być kompleksowy – nie rezygnuj z siebie dla innych.