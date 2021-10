Horoskop dzienny na poniedziałek (dziś, 18.10). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Wodników

Wodniki wrócą do rzeczywistości, staną się racjonalne, chłodno obliczą, co im się bardziej opłaca. Zachowają swój urok osobisty, lecz zastanowią się trzy razy nad działalnością społeczną czy charytatywną, stracą też zaufanie do ludzi, którym wcześniej zawierzyły. Zapowiada, że taka sceptyczna postawa okaże się dla Wodników korzystna. Wszelkie zmiany, jakich dokonają Wodniki, będą rozsądne i pomyślne dla tych upartych, lecz w gruncie rzeczy pomocnych i współczujących.