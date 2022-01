Horoskop dzienny na piątek (jutro, 28.01). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 28.01.2022. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 28.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Wodników

Wodniki powinny pomyśleć o dystansie i odpoczynku. Wakacje należą się każdemu, ale szczególnie tym, którzy pracują bez wytchnienia. Dystans daje nie tylko przyjemność i zdrowie psychiczne, ale także pozwala lepiej pracować.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Nie ignoruj delikatnych sygnałów, jeśli są wysyłane stale.

Horoskop na piątek dla Ryb Dla Ryb nastanie burzliwy czas. Wszystko za sprawą tego, że w najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Rybom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Ryby, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyńcie drugiemu, co wam nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na was odbić i spowodować negatywne konsekwencje. Ryby będące w związkach mają przed sobą naprawdę udany czas - temperatura będzie naprawdę gorąca! Dla singli to świetny czas na poznanie drugiej połówki albo niezobowiązującą znajomość - gwiazdy będą temu sprzyjać!

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Zakochanie nigdy nie jest całkowicie nieświadome.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Baranów Barany mogą liczyć na pomyślne zakończenie od dawna ciągnących się za nimi spraw. Coś się kończy, coś się zaczyna i w przypadku przepowiedni dla Baranów nie jest to dobra informacja: w ich życiu bowiem pojawią się nowe zawirowania. Nie będą jednak szczególnie burzliwe, lecz choć Barany są zaprawione w bojach, mogą też być już nieco zmęczone przejściami. W obliczu problemów nie warto uciekać od świata, a raczej szukać wsparcia w najbliższych osobach.

Porada z horoskopu na jutro (28.01.2022) dla Baranów: Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

Horoskop na piątek dla Byków Byki będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Byki będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Miłość ma cienie i blaski.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Bliźniąt Bliźnięta powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Bliźniąt chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków Horoskop dla Raków zapowiada dobry czas. Będziesz mógł zebrać swoje siły na rozmaite przedsięwzięcia. Zrozumiesz moc przyjaźni i ideałów. Korzystaj z dobrych chwil, staraj się znaleźć w nich pocieszenie po ostatnich trudnych i nudnych miesiącach. Pamiętaj, że życie to wachlarz kolorów - szarość jest tylko jednym z nich.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Twoja surowość sprawia, że zatruwasz sam siebie.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Lwów Lwy będą musiały stanąć przed trudnym wyzwaniem. To kolejne z serii doświadczeń, które mają na celu ukształtowanie charakteru. Nie rozwiniesz się, jeśli nie zaakceptujesz konieczności ryzykowania i stawiania się w niekomfortowej sytuacji. Na szczęście jesteś już coraz bliżej wyznaczonego celu. Stwarzasz ścieżki, po których dojdziesz do wymarzonego sukcesu.

Porada z horoskopu na jutro (28.01.2022) dla Lwów: Za przyjaźń warto umierać, ale nie warto kłamać w imię przyjaźni.

Horoskop dzienny na piątek dla Panien Panny będą tak zapracowane, że mogą zapomnieć o rozrywkach. Będzie dużo zmian, do których będą musiały się dostosować. Ale przecież to rebelianci zodiaku, lubią sytuacje, w których mogą się wykazać animuszem i oryginalnym myśleniem. Ich patron, który nie znosi stagnacji ani rutyny. Szykują się kłopoty związane z kontaktami z otoczeniem.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Możesz pokonać każdy zakręt, ale musisz zmusić się do ruchu.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Wag Dla Wag nie będzie to dobry okres na relaks i odpuszczanie sobie. Oprócz codziennych obowiązków do Wag mogą wrócić dawno zaniedbane sprawy, które będą teraz domagały się poświęcenia należnego im czasu. To będzie trudny czas dla Wag, ale będzie taki na ich własne życzenie. Pracując wytrwale, można jednak zaoszczędzić kolejnych znojów.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Nie ma nic złego w pasji, to postawa wobec niej może być nieodpowiednia.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Skorpionów W najbliższym czasie Skorpiony będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Skorpionów. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Skorpionom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Nie wszystko musi być idealne. Niedoskonałość to normalność.

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Strzelców Dość energiczne Strzelce będą mieć poczucie, że życie osiadło na mieliźnie. Stagnacja jest jednak jedynie chwilowa i warto wykorzystać ją na odpoczynek i regenerację. Później bowiem kolejne sfery życia Strzelców zaczną nabierać tempa. Strzelce będące w związkach powinny wykazać się większą uważnością na potrzeby partnera. Może on bowiem poczuć się zaniedbany i zacząć się odsuwać, a to prosta droga do zakończenia relacji.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Zazwyczaj to najbardziej manipulowani twierdzą, że nikt nimi nie manipuluje.