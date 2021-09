Horoskop dzienny na piątek (jutro, 1.10). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 1.10.2021?

Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w piątek 1.10.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 1.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na piątek dla Wodników

Wodniki zrozumieją, że pewny etap jest już za nimi. Zamknął się rozdział, który jeszcze do niedawna wydawał się być otwartą bramą. Nie, pewnych rzeczy nie da się cofnąć i pewnych szans nie da się odbudować. Nie warto rozpamiętywać jednak w kółko swoich błędów, to tylko blokuje. Żal za utraconą nadzieją może sprawić, że nowe szanse zostaną przegapione lub zabraknie gotowości na skorzystanie z nich.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Bądź sobą. Ciesz się każdą chwilą.

Horoskop na jutro (1.10.2021) dla Ryb Horoskop dla Ryb jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Niespodziewane szczęście przydarza się często - musisz tylko szerzej otworzyć oczy.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Minimalizm, to słowo, z którym Barany powinny się zaprzyjaźnić. Szafa pełna ubrań, półki uginające się od kosmetyków, piwnica pełna gadżetów majsterkowicza? Barany mają tendencję do rozrzutności i kupowania kolejnych i kolejnych, często niepotrzebnych rzeczy. Ukłon w stronę minimalizmu pozwoli nie tylko zapanować nad chaosem w domu, ale także dobrze wpłynie na domowy budżet. Uporządkowanie przestrzeni obudzi w Baranach niezwykłe pokłady kreatywności, które z powodzeniem wykorzystają w swoich służbowych obowiązkach. To z kolei sprawi, że wymkną się ze szponów codziennej rutyny i znajdą prawdziwą satysfakcję w tym, czym się zajmują.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Nie wahaj się prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

Horoskop na jutro (1.10.2021) dla Byków Byki będą miały wiele pokus. Czasami warto z nich skorzystać. Pragnienie to najlepsza motywacja. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Impulsywność nie zawsze jest pożądana. Niekiedy jednak nieprzemyślana decyzja jest tą najlepszą. Każdy z nas ma wewnętrzną wagę, która pomaga ocenić ryzyko i korzyści. Zaufaj swojej intuicji.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Cisza to niekoniecznie nuda.

Horoskop na jutro (1.10.2021) dla Bliźniąt Ostatnie tygodnie i sytuacje, z którymi musiały się zmierzyć Bliźnięta, sprawiły, że ich życie przypominało niekończącą się przejażdżkę rollercoasterem. Wyzwania, decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości. Pora wziąć głęboki oddech. Najbliższy czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda, na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które samodzielnie na siebie nakładamy. Z nowymi wyzwaniami Bliźnięta poczekają chociaż kilkanaście dni, lepiej pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Twoja intuicja to twój największy sprzymierzeniec.

Horoskop na piątek dla Raków Raki będą zajęte wieloma sprawami, ale będzie to ruch jakby z rozpędu. Silny wpływ Księżyca wskazuje na to, że wiele Raków znajdzie się w nastroju refleksyjnym, nawet melancholijnym. Mimo złych nastrojów, Merkury ze swoim workiem pieniędzy będzie je wspierał. Raki są ideowe, lubią mieć pełen portfel i coś na czarną godzinę. Rakom zabraknie namiętności, Wenus konsekwentnie omija ten znak.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Masz wiele do zaoferowania. Nie widzisz tego, bo sam się dobrze nie znasz.

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Horoskop dla Lwów sugeruje konieczność podjęcia trudnej decyzji. Musisz rozliczyć się z przeszłością, żeby pójść dalej. Jesteś dla siebie zbyt pobłażliwy, przez co nie możesz pójść do przodu. Zatrzymaj się. Westchnij. Rozpłacz się. A później spójrz w lustro i bądź ze sobą szczery. Dzięki temu uda ci się wypowiedzieć odpowiedzi, które od dłuższego czasu duszą się w twojej głowie. Daj ujście tym nieprzyjemnym myślom. To pozwoli na wyzdrowienie.

Porada z horoskopu na jutro (1.10.2021) dla Lwów: Traktuj siebie z czułością.

Horoskop dzienny na piątek dla Panien Panny będą musiały rozliczyć się z błędami przeszłości. Jeśli wcześniej miałeś tendencję do zamiatania problemów pod dywan, w tym roku dawne kłopoty odezwą się ze zdwojoną siłą. Odważnie staw im czoło i rozpraw się z nimi raz na zawsze. Jeśli uda ci się uwolnić od demonów przeszłości, poczujesz nie tylko ogromną ulgę, ale także siłę i motywację, żeby zdobyć to, czego pragniesz.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Twoje marzenia są twoją największą siłą.

Horoskop na piątek dla Wag Wagi niedługo poczują się docenione i rozpieszczane. Dzięki koniunkcji Księżyca z Neptunem, w różnych sporach Wagi będą miały rację. Zostaną pochwalone za swoje osiągnięcia, do czego przyczyni się także sekstyl Słońca z Neptunem. Taki układ sprzyja też odświeżaniu przyjaźni, a także kontaktom z osobami, które mogą im pomóc w karierze. Dlatego Wagi nie powinny w najbliższym czasie odrzucać zaproszeń, nawet takich, które wydadzą im się nudne. Wyjście z domu może być opłacalne. Gdy Wenus wejdzie do znaku Wag, mogą liczyć na powodzenie w miłości.

Porada z horoskopu na jutro (1.10.2021) dla Wag: W pędzie wydarzeń zatrzymaj się i spojrzyj na nie z boku.

Horoskop na jutro (1.10.2021) dla Skorpionów Skorpiony mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie karta się odwróci i los zacznie im sprzyjać. Co prawda nie w każdej dziedzinie życia, ale to nie szkodzi. Poprawa w jednej sferze zacznie rzutować na znacznie lepsze samopoczucie ogólne, co przyniesie poprawę także w pozostałych częściach życia.

Porada z horoskopu na jutro (1.10.2021) dla Skorpionów: Nie bój się próbować – po prostu daj sobie szansę.

Horoskop na piątek dla Strzelców Strzelce - miejcie się na baczności. W najbliższych miesiącach na drodze Strzelców pojawi się szansa, która, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z niej, sporo zmieni w ich życiu - zawodowym, jak i prywatnym. Warto mieć oczy szeroko otwarte, bo pewne okazje nie zdarzają się dwa razy. Niech Strzelce postarają się zrezygnować z nałogów, które rujnują zdrowie - będzie to świetny okres, aby zacząć nowy rozdział, a np. rozpoczynanie zdrowej diety jest wtedy o wiele prostsze.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Nie martw się na zapas!

Horoskop na piątek dla Koziorożców Słońce wchodzi do znaku Koziorożców, które poczują wiatr w żaglach. Lubią wysiłek, a teraz jeszcze otrzymają nową dawkę energii. Zdrowie im dopisze, staną się wojownicze, zadziorne, mogą dostać po głowie, ale wiele im ujdzie płazem. Do znaku Koziorożców niedługo wchodzi również Księżyc, Koziorożce pomyślą wtedy o swoich związkach. Astrolodzy uważają, że Koziorożce w gruncie rzeczy są bardzo wrażliwe. Mają rzekomo serca ze szkła, tak kruche, że muszą je wciąż chronić przed rozbiciem.

Porada z horoskopu na jutro (1.10.2021) dla Koziorożców: Nie szukaj dziury w całym.

