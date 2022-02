Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 6.02). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Horoskop na jutro (6.02.2022) dla Wodników

Praktyczne i odpowiedzialne Ryby będą mogły nieco poluzować gorsety narzuconych sobie wymagań i częściej oddawać się przyjemnościom. Stała i wytrwała praca to gwarancja osiągnięcia zamierzonych celów, jednak dla równowagi konieczne jest także poświęcenie części czasu na relaks, którego w ostatnich tygodniach u Ryb nie było wiele. Pozostające w związkach Ryby powinny też zwrócić więcej uwagi na potrzeby swojego partnera – może się on czuć ostatnio nieco zaniedbany. Kolejny czas będzie dla osób spod znaku Koziorożca odpowiednim czasem na podejmowanie ważnych decyzji.

Horoskop na jutro (6.02.2022) dla Bliźniąt

To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Bliźnięta nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Bliźniętom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.