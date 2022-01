Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 1.02). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 1.02.2022?

Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 1.02.2022. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 1.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na wtorek dla Wodników

Wodniki świetnie odnajdują się w nowych miejscach i sytuacjach, więc dobrym pomysłem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie wyruszenie w podróż. Trip po europejskich stolicach? A może podróż do Afryki? A może zdecydujesz się wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać w nieznanym kierunku? Każda opcja, która pozwoli na poznanie nowego miejsca i kultury sprawi, że Wodniki doładują swoje baterie na kolejne miesiące pełne pracy i codziennych obowiązków.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wodników: Lepiej spojrzeć na siebie nieco łaskawszym okiem. Nie ma sensu ciągłe krytykanctwo.

Horoskop na wtorek dla Ryb Energiczne Ryby nie będą narzekały na nudę. W ich życiu będzie się sporo działo, i to na każdej płaszczyźnie! Osoby spod tego znaku zodiaku nie mają problemów z lawirowaniem między jednym a drugim dramatem i są odporne psychicznie na życiowe zawirowania. Zbliżające się wydarzenia nie będą więc dla nich przytłaczające, a raczej dodadzą im skrzydeł. Ryby powinny jednak uważać, by w gąszczu zdarzeń nie zapomnieć o tym, co najważniejsze i zadbać o relację z najbliższymi.

Porada z horoskopu na wtorek dla Ryb: Rozwój polega na wyciąganiu wniosków z błędów.

Horoskop na wtorek dla Baranów Barany czeka wiele niespodzianek. W najbliższym czasie Barany czeka rozwój intelektualny, poczucie harmonii ze światem, poznawanie nowych ludzi i pojawienie się lepszych perspektyw. Słowem, życie pełną piersią. Ale żeby nie było zbyt łatwo, Barany muszą być przygotowane na różne sprawdziany.

Porada z horoskopu na wtorek dla Baranów: W dobrych momentach zbieraj w sobie odwagę do działania.

Horoskop na wtorek dla Byków Byki czeka emocjonalny czas. Nagłe wydarzenia mogą zachwiać równowagą Byków, które poczują się jak na karuzeli, z której łatwo spaść. Byki otrzymają wiele wiadomości, głównie związanych z uczuciami, które nie zawsze będą po ich myśli. Byki mogą liczyć na wielu znajomych, chociaż o niektórych nawet nie pamiętali. Sprawdzą się również nieliczni przyjaciele. Byki doskonale odnajdą się w grupach i organizacjach, chociaż cenią przede wszystkim niezależność, nawet za cenę serdecznych więzi. Gwiazdy sprawią jednak, że łatwiej będzie im o porozumienie z innymi. W miłości taki układ zapowiada, że Byki nie będą miały jasnego osądu sytuacji i lepiej unikać ważnych decyzji. Byki będą bardzo zapracowane, ale ich działania tak w sprawach zawodowych jak i osobistych będą zbyt gwałtowne i nie przyniosą oczekiwanych skutków. Gwiazdy zapowiadają, że czasem trzeba pogodzić się z pewnymi stratami, usunąć się z pola walki, przyznać rację przeciwnikom. Dzięki temu łatwiej przetrwać i zebrać siły do dalszej walki. Byki osiągną sukces i porozumienie w sprawach, na których im najbardziej zależy. Inne jednak potoczą się własnym rytmem i nic nie pomoże gniew Byków, które bardzo lubią stawiać na swoim. Kondycja Byków będzie słabsza i to one będą wśród nas kaszleć i chrypić. Mają niską odporność, łapią infekcje, gdzie się da, ich słabym punktem jest gardło. Powinny dbać o swoją odporność, hartować się, wskazane jest zwłaszcza pływanie. Ale ich prawdziwym problemem są kłopoty z krążeniem.

Porada z horoskopu na jutro (1.02.2022) dla Byków: Zakochaj się w samym sobie. To gwarancja udanych związków z innymi osobami.

Horoskop dzienny na wtorek dla Bliźniąt Bliźnięta będą miały wiele pokus. Czasami warto z nich skorzystać. Pragnienie to najlepsza motywacja. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Impulsywność nie zawsze jest pożądana. Niekiedy jednak nieprzemyślana decyzja jest tą najlepszą. Każdy z nas ma wewnętrzną wagę, która pomaga ocenić ryzyko i korzyści. Zaufaj swojej intuicji.

Porada z horoskopu na jutro (1.02.2022) dla Bliźniąt: Samokrytycyzm jest trudny, ale w dłuższej perspektywie przynosi ulgę.

Horoskop dzienny na wtorek dla Raków Nigdy się nie dowiesz, czy Twój przyjaciel jest prawdziwym przyjacielem, póki go nie sprawdzisz. Dlatego bądź uważny, kiedy przyjdzie czas próby. Możesz być zaskoczony, jak wiele jesteś w stanie stracić w jednej chwili, kiedy przyjaciel nie zda testu. Nie powierzaj swojego serca tym, którzy nie są sprawdzeni. Naiwność nie popłaca.

Porada z horoskopu na jutro (1.02.2022) dla Raków: Pamiętaj, że każda emocja wpływa na stan ducha.

Horoskop na jutro (1.02.2022) dla Lwów Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały mierzyć się z wieloma zmiennymi. Ceniące stałość Lwy będą miały trudności ze zniesieniem takiego stanu rzeczy i będą doświadczały wielu sprzecznych emocji. By lepiej znieść ten trudny okres, warto ograniczyć listę zadań do tych najbardziej niezbędnych i zapewnić każdego dnia choć chwilę relaksu. Lepiej nie tracić też nadziei – sytuacja wkrótce się unormuje.

Porada z horoskopu na wtorek dla Lwów: Za wszystko trzeba płacić.

Horoskop dzienny na wtorek dla Panien W najbliższym czasie Panny będą miały świetne warunki do tego, aby sprawy, które wciąż były zamiatane pod dywan, wyciągnąć na światło dzienne. Jeśli Panny męczy sytuacja w pracy, w domu czy w relacjach z przyjaciółmi - warto je uporządkować. Będzie to także świetny czas na skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Jeśli Panny zdążyły już zapomnieć o postanowieniach, dotyczących np. większej ilości ruchu czy zdrowej diety – warto wrócić do tego i postarać się małymi krokami wcielić w życie.

Porada z horoskopu na wtorek dla Panien: Konieczność to najsilniejsza, ale nie najlepsza motywacja.

Horoskop na jutro (1.02.2022) dla Wag Wagi muszą ze zdwojoną siłą próbować wyzbyć się swoich przywar i skupić na rozwijaniu zalet. Im więcej zalet Wagi rozwiną, tym łatwiej będzie im nabrać pewności siebie. Wytyczenie ram pomoże w znalezieniu dobrej perspektywy.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wag: Prawdziwa miłość jest ponad codziennymi wadami.

Horoskop na wtorek dla Skorpionów Skorpionom uda się nieco odetchnąć – wreszcie pojawią się nowe perspektywy. Co istotne, wcale nie muszą być to szanse, o których Skorpiony myślały wcześniej. Najprawdopodobniej pojawi się coś zupełnie nowego na horyzoncie, coś, czego Skorpiony się nie spodziewają.

Porada z horoskopu na jutro (1.02.2022) dla Skorpionów: Nie powierzaj swojego losu nikomu.

Horoskop na wtorek dla Strzelców Strzelce powinny skupić się na swoim zdrowiu – w każdym znaczeniu tego słowa. Pamiętaj, że każda emocja odbija się na Twojej fizyczności. Jaki stan ducha, taki stan ciała. Nie zapominaj o tym! Jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu na swoje zdrowie, będziesz mógł stawić czoła trudniejszym wyzwaniom, które czekają tuż za rogiem.

Porada z horoskopu na jutro (1.02.2022) dla Strzelców: Pomyśl o dawnych przyjaciołach, kiedyś na pewno do nich zatęsknisz.

Horoskop na jutro (1.02.2022) dla Koziorożców Koziorożce starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Koziorożce odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Porada z horoskopu na wtorek dla Koziorożców: Bądź dla innych taki, jak sam chciałbyś być traktowany.

