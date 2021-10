Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 9.10). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 9.10.2021. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (sobotę, 9.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (9.10.2021) dla Wodników

Najbliższy czas nie będzie dla Wodników łatwy. Niekorzystny wpływ Plutona potęguje obawy i lęki, Saturn przypomina o tym, że czas nieubłaganie mija. Kwadratura Merkurego z Plutonem zabija radość, bo odbiera pieniądze i zdrowie, a nierzadko niszczy związek, w którym trwa się jedynie dla korzyści. Jednak sekstyl Merkurego z Jowiszem złagodzi straty i sprawi, że Wodniki w tych wszystkich kłopotach mogą liczyć na trochę szczęścia.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Proza jest nieunikniona.

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Dla Ryb minął czas, w którym miały mało energii i biernie czekały na to, co przyniesie los. W najbliższym czasie dostaną kopa do przodu, czas szykować się na lepsze. Wenus w trygonie do ich patrona zapowiada, że Ryby będą teraz mile widziane w każdym towarzystwie. Będą zadowolone z propozycji zawodowych i osobistych, które z związku z tym nadejdą. Wzrośnie ich optymizm, atrakcyjność i poczucie wartości, co zostanie docenione także w pracy.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Twój upór może szkodzić przede wszystkim Tobie.

Horoskop na sobotę dla Baranów W najbliższym czasie wszystkie drobne sprawy pójdą Baranom jak po maśle, ale z ważnymi będzie trudniej. Barany będą więc musiały wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, wytrwałością i lojalnością. Tym razem nie uda się im wycofać przy pierwszym zagrożeniu, jak często maja w zwyczaju. Wzmocni się konserwatyzm Baranów, jeszcze bardziej będą cenić dom i rodzinę. Chciałyby się tam schować przed brutalnym światem. Będą czuć się jak na huśtawce, coś zyskają, żeby szybko stracić. Ale koniec końców poradzą sobie z przeciwnościami. Sprzyjają im wtedy aż trzy planety - Jowisz, Wenus i Mars.

Porada z horoskopu na jutro (9.10.2021) dla Baranów: Czasami najbliższy przyjaciel może być największym wrogiem.

Horoskop dzienny na sobotę dla Byków Byki będą miały zupełnie nowe otwarcie. Warto je wykorzystać po to, żeby zrezygnować ze starych złych nawyków. Życie czasami podsuwa okazje, które pozwalają na łatwiejsze porzucenie złych przyzwyczajeń. Wykorzystaj tę szansę jak najlepiej potrafisz.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Każda twoja decyzja zmienia trochę świat wokół ciebie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt mówi o tym, że potrzebne jest Ci wyciszenie. Musisz mieć chwilę oddechu, żeby złapać dystans do tego, co już się wydarzyło. Skup się na leczeniu ran i spoglądaniu w przyszłość. Cisza i konsekwentne rozwijanie umiejętności będą dla Ciebie najlepsze. Wypoczywaj starannie – czasu przeznaczonego na wyciszenie nie możesz marnotrawić.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Miłość wymaga poświęceń.

Horoskop na sobotę dla Raków Raki w najbliższym czasie nie będą w humorze. Również gwiazdy nie zamierzają za bardzo rozpieszczać. Księżyc ustawi się w kwadraturze do ich patrona, a to zapowiada konflikty rodzinne, które będą ciągnąć się przez dłuższy czas. Raki mają zawsze wyższe aspiracje, pragną podziwu dla swoich talentów i aparycji, są pewne siebie. W nadchodzącym czasie o pochwały nie będzie łatwo. Gwiazdy raczej doradzają, żeby Raki odpoczęły i nabierały sił do imponujących skoków.

Porada z horoskopu na jutro (9.10.2021) dla Raków: Po każdym błędzie wyciągaj wnioski.

Horoskop na jutro (9.10.2021) dla Lwów Spokojne i konserwatywne z natury Lwy będą musiały zmierzyć się z wydarzeniami, które wstrząsną ich światopoglądem i oceną wielu zjawisk oraz doprowadzą je do przewartościowania swojego życia. To nie będzie jedno potężne zdarzenie, ale seria drobnych spraw, które nie będą pozostawały bez wpływu na myśli i uczucia osób spod tego znaku zodiaku. Przede wszystkim więc będzie to dla Lwów czas wymagający emocjonalnie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Nie pozwól, żeby twoje wątpliwości sprawiły, że czujesz się źle.

Horoskop na jutro (9.10.2021) dla Panien Horoskop dla Panien przypomina o tym, że wysiłek należy podejmować codziennie. Nagłe zrywy przynoszą nagłe i nietrwałe rezultaty. Zastanów się, czy ciągłe odkładanie nieprzyjemnych wyzwań na później tak naprawdę ci służy. Pozbądź się skrupułów – jeśli nie jesteś w stanie zająć się małymi sprawami, będzie ci trudno przejść do kolejnych, większych wyzwań.

Porada z horoskopu na jutro (9.10.2021) dla Panien: Szczerość jest trudna, ale lepiej oswajać się z nią od samego początku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag U Wag może pojawić się zamęt uczuciowy. Uran w trygonie do Marsa zapowiada udane podróże lub ważne zmiany. I związek, i rozstanie będą słusznymi decyzjami. Również pieniężny Merkury sypnie groszem, nikt Wag nie oszuka. Gdy Księżyc utworzy trygon z patronem Wag znajdą ukojenie w objęciach rodziny lub w sklepie, gdzie kupią jakieś nowe techniczne urządzenie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: To, co dane z góry, może zostać szybko zabrane – nie odzyskasz tego samodzielnie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów Księżyc wchodzi do znaku Skorpionów, wzmacniając ich realizm i odpowiedzialność. Pogodzą się ze zmianami, które przygotował im ich opiekun i zabiorą się do pracy od podstaw. Będą dążyć do oficjalnego zakończenia zaczętych spraw oraz do kontynuacji tylko tych najważniejszych. Co szkodliwe, odpada, co przydatne, zostaje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Chciałeś coś ukryć? Teraz świat ukryje Ciebie.

Horoskop na jutro (9.10.2021) dla Strzelców Nie uda ci się pójść do przodu, jeśli ciągle rozpamiętujesz swoją przeszłość. Fakty, które nastąpiły w twoim życiu już się nie zmienią. Nie ma sensu fantazjować o tym, że życie mogło ułożyć się inaczej. Być może jest to nęcące, ale zamiast ci realnie pomóc, tylko cię frustruje. Skup się na powolnym rozwijaniu umiejętności. Wykorzystaj szanse, które życie daje ci właśnie teraz.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Chcesz się odstresować? Musisz się odciąć od świata zewnętrznego.

Horoskop na sobotę dla Koziorożców Koziorożce nie będą skłonne do konfliktów. Koziorożce powinny skorzystać z pozorowanego odwrotu. Zadbają wtedy o zdrowie, bo czeka je dość trudny pod względem samopoczucia okres, badania są niezbędne. Koziorożce będą kierować się intuicją, która je nie zawiedzie. Trafne pomysły Koziorożców spacyfikują przeciwników.

Porada z horoskopu na sobotę dla Koziorożców: Zanim zdecydujesz się na dużą zmianę, daj sobie kilka dni na przemyślenia.

