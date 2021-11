Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 6.11). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb

Księżyc wchodzi do znaku Ryb, wzmacniając ich realizm i odpowiedzialność. Pogodzą się ze zmianami, które przygotował im ich opiekun i zabiorą się do pracy od podstaw. Będą dążyć do oficjalnego zakończenia zaczętych spraw oraz do kontynuacji tylko tych najważniejszych. Co szkodliwe, odpada, co przydatne, zostaje.