Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 4.10). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w poniedziałek 4.10.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 4.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 3.10.21

Na Wodniki spadnie teraz sporo obowiązków. Dzięki wsparciu porządkującego Saturna pogodzą wymagania zawodowe z domowymi. Ale nawet Wodniki mają słabsze dni, największe zachmurzenie nadejdzie, kiedy ich patron utworzy kwadraturę z Plutonem, a to oznacza, że jakieś niebezpieczeństwo jest bliskie. Jednak nie potrwa to zbyt długo. Wodniki szybko się ogarną, znowu mocno staną nogami na ziemi i staną się podporą dla zagubionych.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Bądź wdzięczny za to, że los daje Ci wiele wrażeń. Nie każdy może się tym pochwalić.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na jutro (4.10.2021) dla Ryb Otwarte i towarzyskie z natury Ryby czasem zbyt łatwo ulegają urokowi innych osób i przymykają oko na pewne sprawy. Ktoś jednak może chcieć to wykorzystać, co sporo namiesza w życiu Ryb. Osoby pod tego znaku powinny więc zwiększyć dystans i bacznie obserwować swoje otoczenie.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Szanuj szczerość.

Horoskop na jutro (4.10.2021) dla Baranów Barany będą przesadnie skoncentrowane na sobie, skłonne do narzekania i hipochondrii. Te sposoby zwracania na siebie uwagi nie są jednak skuteczne – mogą jedynie skutecznie zrazić do nas innych. Już bliski czas pozwoli jednak Baranom wziąć się w garść i spojrzeć na życie z większym optymizmem. Warto wykorzystać ten zastrzyk energii na realizację od dawna odkładanych osobistych planów. Może to pora na wyjazd… z kimś jeszcze?

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: Tam, gdzie Twoje serce, tam powinny być Twoje starania.

XANDRA POLECA TOP 20 najdziwniejszych przesądów o ciąży i macierzyństwie

Horoskop na poniedziałek dla Byków Niejasna sytuacja wyjaśni się niebawem, gdy Merkury, Wenus i Księżyc ustawią się w sekstylach z Jowiszem. Piękny układ. Nie tylko Jowisz, ale także inne gwiazdy wspierają Byki w ich pomysłach. Sekstyl z Merkurym przyniesie im napływ gotówki, sekstyl z Księżycem zapewni silne wsparcie kobiet, a sekstyl z Wenus podaruje im na deser udane życie osobiste i sympatię ludzi.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Cudza zawiść będzie Cię dotykać, jeśli zaczniesz na nią reagować.

Horoskop na poniedziałek dla Bliźniąt Bliźnięta mogą się cieszyć dobrym zdrowiem i spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co możesz zrobić pozytywnego ze swoim życiem. Wszystkie okazje i szanse, które do Ciebie przychodzą, powinny być wykorzystane. Nowe przyjaźnie? Nowe marzenia? Wszystko co nowe i świeże będzie dla Ciebie dobre.

Porada z horoskopu na jutro (4.10.2021) dla Bliźniąt: Zmień 1% siebie. 10 takich kroków i zmienisz siebie w 10%.

XANDRA POLECA Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce? Jest droższe

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki docenią szczęście, które budowały długo. Pogodzą się także z tym, co utraciły już na zawsze, a co prześladowało je jeszcze do niedawna. Akceptacja tego, co nieuchronne, otworzy Raki na nowe doświadczenia. Będą wiedziały, że pewnych zmian i decyzji się nie cofnie, ale nie oznacza to, że życie musi być gorzkie. Raki wybaczą innym i samym sobie. Dzięki temu uda im się uspokoić i… zaczną myśleć o spełnianiu nowych marzeń. Znajdą zupełnie nowe możliwości rozwoju i spełnienia. Plany te mogą być zaskakujące nie tylko dla samych Raków, ale także dla ich najbliższego otoczenia – ich przyjaciele i rodzina mogą być wręcz zmartwione takimi decyzjami. Ich troska jest jednak zbędna. Nowe marzenia to wiatr w skrzydła dla nieco zniechęconych, a przede wszystkim wystraszonych Raków.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

Horoskop na jutro (4.10.2021) dla Lwów Horoskop dla Lwów przestrzega przed łamaniem zasad. Czasami zdarza się, że mamy dosyć nieustannej dyscypliny. To normalne. Są jednak zasady, których nigdy nie można łamać. Nie martw się nadmiernie swoim zniechęceniem. Minie, jeśli będziesz dla siebie odpowiednio wyrozumiały i dasz sobie czas na wzięcie oddechu. Nigdy jednak nie łam zasad, które mają dla Ciebie dużą wartość. Taki krok będzie skutkował późniejszą rozpaczą.

Porada z horoskopu na jutro (4.10.2021) dla Lwów: Na szczęście los jest zmienny także po to, żeby na mecie poznać prawdziwe szczęście.

XANDRA POLECA Śmiertelne dawki produktów codziennego spożycia