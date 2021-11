Horoskop dzienny na jutro (piątek, 26.11). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień?

Horoskop na jutro (26.11.2021) dla Wodników

Dobrą radą dla Wodników na zbliżający się czas jest opracowanie szczegółowych celów i zastanowienie się nad tym, co chcą osiągnąć. Aura będzie sprzyjać powiększaniu produktywności i efektywności. Jeżeli Wodniki chciały coś zrealizować, ale do tej pory się nie udało, warto podjąć kolejną próbę właśnie teraz - szanse na powodzenie będą większe. Dobrze będzie im się również wiodło w życiu prywatnym - relacje z bliskimi wyjdą na prostą, a bliskość z partnerem będzie pozytywne dla obu stron.

Do znaku Ryb wchodzi Księżyc. Znajdą się w swoim żywiole, bo ogólnie wzmacnia się konserwatyzm. Będą chciały uporządkować swoje otoczenie, co nie zawsze spotka się ze zrozumieniem. W najbliższym czasie chyba jednak nic nie zepsuje dobrego humoru zrzędliwym zwykle Rybom. Świat wyda się im harmonijną, ale i efektywną całością. Nie będą miały co krytykować, chociaż jest to dla nich bardzo trudne. Widzą przecież głównie niedoskonałości, takim wątpliwym darem obdarzyły je gwiazdy. Jednak koniunkcja Merkurego z Wenus wyraźnie poprawi ich relacje z ludźmi.

Byki zazwyczaj nie czerpią radości z ryzykownych eskapad, zatem świetnym pomysłem na urlop będzie oddanie się spokojnemu relaksowi. Odpoczynek, przeczytanie dobrej książki, wypad za miasto, oddanie się swoim pasjom - możliwości jest wiele. Pamiętajcie tylko, aby dobrze rozplanować dzień - urlopy mają niestety to do siebie, że mijają szybciej, niż nam się wydaje.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków

Raki poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.