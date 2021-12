Horoskop dzienny na jutro (piątek, 17.12). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 17.12.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 17.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (17.12.2021) dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 16.12.21

Wodniki powinny zająć się jakimś projektem, który jest nieskończony. To dobry czas na zamykanie swoich przedsięwzięć. Słońce wchodzi do znaku Wodników, wtedy wszystko im się uda. Przy takim układzie gwiazd warto wykonać badania i sprawdzić stan zdrowia, bo wszelkie dolegliwości, które należy leczyć, zostaną w porę uchwycone.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Twój spokój będzie kojący zarówno dla samego Ciebie, jak i dla wszystkich wokół.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb Ryby będą mogły poczuć się nieco zagubione. Zbyt dużo bodźców dostarczanych z zewnątrz sprawi, że uruchomi się w nich chęć do szybkich zmian. Warto w takim momencie powstrzymać się od podejmowania trudnych decyzji - szczególnie tych, które wymagają długiego namysłu.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć.

Horoskop na piątek dla Baranów Wiele wskazuje na to, że najbliższe dni będą dla osób spod tego znaku zodiaku pełne odpoczynku i nadrabiania zaległości (z kategorii przyjemnych) w czytaniu książek, które ułożyły się już w imponujący stos, oglądaniu filmów i seriali, czy testowaniu nowych przepisów kulinarnych. Niespokojną aurę, która unosi się dookoła, pozwoli im pokonać pozytywne myślenie, które w obecnej sytuacji zdaje się być "towarem deficytowym". Barany postarają się poświęcić sobie możliwie jak najwięcej czasu - bycie ze sobą w zgodzie i dobre nastawienie z pewnością pomoże również bliskim - wielu z nich nie radzi sobie z problemami i niepokojącymi wydarzeniami tak dobrze, jak inni. Warto zarażać ich optymizmem - zyskają na tym obie strony!

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Dyscyplina może być twoją najlepszą wskazówką.

Horoskop dzienny na piątek dla Byków Byki poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.

Porada z horoskopu na jutro (17.12.2021) dla Byków: Pamiętaj, że ostrożność ma swoje zalety.

Horoskop na piątek dla Bliźniąt U Bliźniąt może pojawić się zamęt uczuciowy. Uran w trygonie do Marsa zapowiada udane podróże lub ważne zmiany. I związek, i rozstanie będą słusznymi decyzjami. Również pieniężny Merkury sypnie groszem, nikt Bliźniąt nie oszuka. Gdy Księżyc utworzy trygon z patronem Bliźniąt znajdą ukojenie w objęciach rodziny lub w sklepie, gdzie kupią jakieś nowe techniczne urządzenie.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Nigdy nie zapominaj o swojej intuicji – ona nigdy nie zawodzi.

Horoskop na jutro (17.12.2021) dla Raków Księżyc wchodzi do znaku Raków, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Raki do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Raki będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Każde działanie jest lepsze niż jego brak.

Horoskop na piątek dla Lwów Warto postarać się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądać Facebooka, nie dodawać zdjęć na Instagram. Zamiast tego niech Lwy pospacerują, zastanowią się nad tym, co sprawia im prawdziwą i ogromną przyjemność. Gwiazdy zachęcają do takich eksperymentów! Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na jutro (17.12.2021) dla Lwów: Najcenniejsze lekcje to te lekcje.

XANDRA POLECA Fuj! Te robale masz w domu

Horoskop dzienny na piątek dla Panien Szczęście sprzyja Pannom, a dzięki Marsowi, który przebywa w ich znaku do, będą odznaczać się dobrym zdrowiem. Nie zabraknie im energii do wykonania obowiązków, których teraz sporo na nich spadnie. Dzięki intuicji, wzmocnionej przez pozytywne wpływy Księżyca, Panny będą wiedziały, jak się zachować i wyjdą cało z egzaminów.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Pierwsza poważna próba jest zwykle nieudana.

XANDRA POLECA Studiując tutaj, zarobisz najwięcej na etacie TOP 10 uczelni

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Wagi zdadzą sobie sprawę z tego, że pewne szanse już na zawsze zostały pogrzebane. Nie ma sensu odgrzebywać możliwości, które już minęły. Należy z tego wyciągnąć odpowiednią naukę na przyszłość - trzeba obserwować uważnie rzeczywistość wokół. Pewne szanse i możliwości przyjdą tylko jeden raz.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Bądź swoim najlepszym opiekunem.

XANDRA POLECA Złodzieje są bezczelni! Oto ich sztuczki

Horoskop dzienny na piątek dla Skorpionów Kreatywność Skorpionów zetrze się z koniecznością wytężonego wysiłku. Z jednej strony najbliższy czas przyniesie osobom spod znaku Skorpionów zastrzyk nowych, bardzo dobrych pomysłów oraz energii do ich realizowania, z drugiej strony jednak okoliczności ułożą się tak, że będą wymagały od Skorpionów większej ilości pracy niż wcześniej. To będzie trudny czas. Jak go przetrwać? Zamiast uskarżać się na brak czasu na wypoczynek, Skorpiony powinny myśleć o czekających je sukcesach.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Powściągnij swój egoizm i doceń też pomysły innych.

XANDRA POLECA Tych zwierząt już nie spotkasz. Wyginęły za twojego życia

Horoskop na jutro (17.12.2021) dla Strzelców Strzelce powinny przemyśleć, czego potrzebują najbardziej. W ostatnim czasie mogły się cieszyć tym, co udało im się zgromadzić przez lata. Trzeba jednak pamiętać o tym, że echa każdego sukcesu z czasem zaczynają blaknąć – życie dopomina się o więcej. Dla Strzelców oznacza to konieczność przygotowania się do kolejnej walki. Nie ma w tym nic złego, ponieważ życie ma swój cykl.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Rozwaga i cierpliwość to cnoty tak silne i piękne jak odwaga i pasja. Miej każdą z nich i dobrze nimi kieruj.

Horoskop na jutro (17.12.2021) dla Koziorożców Najbliższe tygodnie dodadzą Koziorożcom wiatru w żagle. Pomysły, które do tej pory były jedynie w sferze marzeń, Koziorożce będą realizować z przyjemnością i ogromną energią. Warto wykorzystać dobrze ten czas i wyciągnąć z niego jak najwięcej dla siebie. Zapisanie się na kurs językowy? Super! Rozwiązanie spraw, które spędzały ostatnio sen z powiek? Tak jest! Zrobienie czegoś nowego, co do tej pory przyprawiało o gęsią skórkę? Czemu nie! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ten zastrzyk energii pozostanie z Koziorożcami na dłużej i w kolejnych miesiącach będzie ogromną zaletą, która w wielu kwestiach ułatwi życie.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Możesz myśleć, że nie jesteś obserwowany, ale obserwują Cię wszyscy.

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi.