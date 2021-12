Horoskop dzienny na jutro (czwartek, 9.12). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w czwartek 9.12.2021. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 9.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Wodników

Nadchodzący czas przyniesie Wodnikom więcej optymizmu, ale i próżności. Wzmocni się też ich zarozumiałość, co denerwuje innych. Już niedługo wiele Wodników zechce zmieniać swoje otoczenie, taką pokusę zsyła im Merkury w trygonie z Uranem. Można być jednak pewnym, że zachowają rozsądek.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Nie zmieniaj zasady, bo znalazłeś wyjątek.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Ryb Ryby powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Ryb, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Ryb, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Nie powierzaj swojego losu nikomu.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Baranów Barany mogą liczyć na Merkurego i Wenus. Dwaj kosmiczni żandarmi Saturn i Pluton nie zwracają na Barany uwagi, mogą więc cieszyć się wolnością. Nikt nie zgani je za niechęć do dyscypliny i hierarchii, pochwali za to za talent literacki, intuicję i wyobraźnię, a nawet chętnie zapłaci za efekty tych uzdolnień. Wenus wpłynie na to, że w związkach Baranów będzie romantycznie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Po każdej zimie przychodzi wiosna.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Byków Bykom szykuje się bezstresowy czas. Byki odczują radość istnienia. Nie zdarza im się to często, ale tym razem nie będą mogły narzekać. Kolejne dni także będą udane. Gwiazdy przypomną Bykom, że wszystko mija, a dobra, które się posiada, należy cenić, bo można je szybko stracić. Może Bykom grozi strata, ale taka, której się spodziewali. Byki poczują chęć pomocy bliskim w porządkowaniu czy załatwianiu problemów domowych. Byki będą chciały także zmienić coś w swoim mieszkaniu, może nawet się przeprowadzić, a gwiazdy temu sprzyjają. Czas przyniesie Bykom sukcesy towarzyskie i sympatię otoczenia. Może uda się Bykom załatwić coś ważnego po znajomości. Zdrowie Byków zapowiada się kwitnąco. Czasem Byki specjalnie narzekają na kondycję, żeby zwrócić na siebie uwagę bliskich. Chorują prawdziwie zwykle na niestrawność, anemię i obniżoną witalność. Ale bardzo pomaga im dobre jedzenie, bo najbardziej rozwiniętym zmysłem u Byków jest smak.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Pozwól sobie na oddech w wyścigu. Nawet jeśli ktoś wyprzedzi Cię na jakimś etapie, możesz jeszcze być pierwszy na mecie.

Horoskop dzienny na czwartek dla Bliźniąt Chęć do działania zostanie zastąpiona przez chęć zaznania świętego spokoju. Nie warto unosić się honorem. Lepiej poczekać. Ratunkiem okaże się ulubiony azyl, który pozwoli naładować baterie i wrócić do codzienności z tarczą, a nie na tarczy.

Porada z horoskopu na jutro (9.12.2021) dla Bliźniąt: Nigdy nie stawiaj się w niekomfortowej sytuacji, jeśli nie jest to konieczne.

Horoskop dzienny na czwartek dla Raków Raki świetnie odnajdują się w nowych miejscach i sytuacjach, więc dobrym pomysłem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie spędzenie urlopu w podróży. Trip po europejskich stolicach? A może podróż do Afryki? A może zdecydują się wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać w nieznanym kierunku? Każda opcja, która pozwoli na poznanie nowego miejsca i kultury sprawi, że Raki doładują swoje baterie na kolejne miesiące pełne pracy i codziennych obowiązków.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Idź swoim tempem, nie porównuj się do innych.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Lwów Lwy powinny zachować ostrożność. To nie jest ich najlepszy czas, ale też nie najgorszy. Muszą uważać, żeby nie wywołać tsunami. Dlatego Lwy powinny uważać na swoje słowa i czyny, bo z malej chmury może spaść wielki deszcz. Lwy mogą osiągnąć to, na czym im naprawdę zależy, zwłaszcza w sprawach dotyczących tego, co należy usunąć. Gdy panuje tak trudny aspekt, nie wolno ufać obcym ludziom, a oczy należy mieć dookoła głowy. Lwy żalą się, że ich znak ma złą sławę, ale astrolodzy od wieków czuli respekt przed Lwami, traktując je tak samo podejrzliwie, jak one cały świat wokół. Ale Lwy nigdy nie przejdą przez życie prowadzone na smyczy, mają gen nieobliczalności. Lwy nie będą zwracać uwagi na byle katar czy gorączkę. Ich specjalnością są choroby niewytłumaczalne, rzadkie, ciężkie. Czasem dążą do autodestrukcji przez ryzykowny tryb życia. Na szczęście chorują rzadko, bo z natury są odporne i silne.

Porada z horoskopu na czwartek dla Lwów: Idąc powoli po szczeblach uda ci się wspiąć wyżej niż skacząc.

Horoskop na czwartek dla Panien Pannom w najbliższym czasie nie będzie do śmiechu. Wpłynie na to kwinkunks ich patrona z Plutonem, a ponury i rozliczający sprawki Pluton psuje każdą zabawę. Panny będą więc głównie rozpamiętywać przeszłość. Słabsza ochrona Marsa sprawi, że staną się ostrożne i zgodliwe, złagodnieją jak baranki. Ale jak to one, we wszystkim działają z temperamentem i przesadą. Nie będzie im łatwo przekonać innych, że się zmienili. Jeśli jednak ktoś ma ważną prośbę do nich, to może liczyć na ich dobrą wolę.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Strach to destrukcja, dlatego miej w sobie dobre myśli.

Horoskop na czwartek dla Wag Dość energiczne Wagi będą mieć poczucie, że życie osiadło na mieliźnie. Stagnacja jest jednak jedynie chwilowa i warto wykorzystać ją na odpoczynek i regenerację. Później bowiem kolejne sfery życia Wag zaczną nabierać tempa. Wagi będące w związkach powinny wykazać się większą uważnością na potrzeby partnera. Może on bowiem poczuć się zaniedbany i zacząć się odsuwać, a to prosta droga do zakończenia relacji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Szybkie decyzje mają często duże konsekwencje.

Horoskop na czwartek dla Skorpionów Wzmocni się poczucie Skorpionów, że są niezrozumiane. Nie plotą o niczym, nie mają pod ręką kumpli, brakuje im empatii i humoru. Słowem, poczują się odizolowane. Nastrój im spadnie. Lecz na pomoc już spieszą gwiazdy, które zaproponują im innowacje, aktualizacje oraz poprawki do poprawki czyli huk roboty. Czas dla Skorpionów nie będzie stracony, a ich zawodowe starania przyniosą małe, lecz ważne zwycięstwa.

Porada z horoskopu na jutro (9.12.2021) dla Skorpionów: Sentyment może zaciągnąć cię na dno.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców Strzelce mogą oczekiwać radości – będą to małe, codzienne chwile, które pozwolą na odzyskanie tak upragnionego spokoju i szczęścia. Na pewien czas smutki odejdą w zapomnienie. Pojawi się błogość, którą warto wykorzystać i na świętowanie, i na zregenerowanie sił. Po chwilach pełnych refleksji i spokojnego szczęścia przyjdzie bowiem głód na nowy sukces.

Porada z horoskopu na jutro (9.12.2021) dla Strzelców: Bądź milszy dla swoich przyjaciół.

Horoskop na jutro (9.12.2021) dla Koziorożców Opiekuńcze Koziorożce poczują się potrzebne; może będą musiały się kimś zająć albo spadnie na nich większa odpowiedzialność w pracy. Poradzą sobie bez problemów. Koziorożce powinny więcej uwagi poświęcić przyjaciołom; to idealny czas na spotkania. Opozycja Księżyca do Jowisza doradza jednak, żeby Koziorożce z dobrego serca nie dawały się wykorzystywać.

Porada z horoskopu na jutro (9.12.2021) dla Koziorożców: To co było, już nie wróci. Nie tkwij myślami ciągle w przeszłości.

