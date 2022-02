Horoskop dzienny na jutro (czwartek, 17.02). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 17.02.2022. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 17.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Księżyc wchodzi do znaku Wodników, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Wodniki do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Wodniki będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Konieczność to najsilniejsza, ale nie najlepsza motywacja.

Horoskop na jutro (17.02.2022) dla Ryb Ryby mogą oczekiwać radości – będą to małe, codzienne chwile, które pozwolą na odzyskanie tak upragnionego spokoju i szczęścia. Na pewien czas smutki odejdą w zapomnienie. Pojawi się błogość, którą warto wykorzystać i na świętowanie, i na zregenerowanie sił. Po chwilach pełnych refleksji i spokojnego szczęścia przyjdzie bowiem głód na nowy sukces.

Porada z horoskopu na jutro (17.02.2022) dla Ryb: Ideały nie istnieją.

Horoskop dzienny na czwartek dla Baranów Horoskop dla Baranów jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na jutro (17.02.2022) dla Baranów: Zanim pozwolisz sobie na wybuch temperamentu, zastanów się nad długofalowymi konsekwencjami.

Horoskop na jutro (17.02.2022) dla Byków Warto postarać się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądać Facebooka, nie dodawać zdjęć na Instagram. Zamiast tego niech Byki pospacerują, zastanowią się nad tym, co sprawia im prawdziwą i ogromną przyjemność. Gwiazdy zachęcają do takich eksperymentów! Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na jutro (17.02.2022) dla Byków: Bądź otwarty na nowe przede wszystkim wtedy, gdy stare jest poza Tobą.

Horoskop dzienny na czwartek dla Bliźniąt Bliźnięta starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Bliźnięta odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Cisza wewnętrzna to cisza prawdziwa.

Horoskop na czwartek dla Raków Raki poczują rutynę. A stagnacja to dla nich jeden z najgorszych stanów. Rutyna będzie jednak oczyszczająca. Raki będą miały idealną okazję do tego, żeby przemyśleć swoje zachowanie. Do Raków zaczną wracać wspomnienia, które nie zawsze będa proste. Na szczęscie w końcu pojawią się też okazje, żeby poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Naprawianie zwykle trwa dłużej niż niszczenie.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Lwy będą spokojne, cierpliwe i wytrwałe. Znajdziecie w sobie mnóstwo pokładów siły, o które sami siebie nie podejrzewacie. Wykorzystajcie swoją moc do szczytnych celów - wesprzyjcie swoich bliskich i wyprostujcie to, co zawsze chcieliście wyprostować. Teraz będzie ku temu okazja.

Porada z horoskopu na czwartek dla Lwów: Zdobądź się na odwagę tam, gdzie zawsze Ci jej brakowało.

Horoskop na jutro (17.02.2022) dla Panien W najbliższym czasie Panny będą miały świetne warunki do tego, aby sprawy, które wciąż były zamiatane pod dywan, wyciągnąć na światło dzienne. Jeśli Panny męczy sytuacja w pracy, w domu czy w relacjach z przyjaciółmi - warto je uporządkować. Będzie to także świetny czas na skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Jeśli Panny zdążyły już zapomnieć o postanowieniach, dotyczących np. większej ilości ruchu czy zdrowej diety – warto wrócić do tego i postarać się małymi krokami wcielić w życie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Jeśli chcesz pożegnać się z trudnym wspomnieniem, musisz zdecydować się na wybaczenie.

Horoskop na jutro (17.02.2022) dla Wag Wagi mogą odetchnąć. Ich życie wreszcie zacznie nabierać rumieńców. Uda się rozwiązać te problemy, które przez długi czas spędzały sen z powiek. Uzyskaną w ten sposób ulgę warto celebrować. Ciesz się odpoczynkiem. Pamiętaj także o tym, żeby przemyśleć dawne błędy – dopiero z nich wyszedłeś, zatem nie wpadnij od razu w nowe. Trudna droga, którą przeszedłeś, powinna być lekcją na przyszłość – obojętnie, w jakim jesteś wieku.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Po każdym błędzie wyciągaj wnioski.

Horoskop na czwartek dla Skorpionów Skorpiony będą musiały odrobić zadanie z empatii. Osoby spod tego znaku zodiaku czeka niełatwy czas na polu relacji i życia uczuciowego. To jednak od ich postawy będzie zależeć to, czy wyjdą z niego obronną ręką. Skorpiony mogą czuć się osaczone przez nadmierne oczekiwania innych wobec nich. Pojawi się także poczucie niesprawiedliwości. Skorpiony mogą mieć też wrażenie, że bliscy oraz współpracownicy traktują je w sposób instrumentalny. By wyjść z impasu, konieczne będzie wyjście poza swoją perspektywę i próba postawienia się na miejscu innych osób. Spojrzenie na sytuację ich oczyma, da Skorpionom nową ocenę sytuacji i skłoni do rewizji swojego dotychczasowego postępowania. To zaś zaowocuje o wiele spokojniejszym czasem, w którym relacje z innymi ludźmi będą źródłem radości, zamiast frustracji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Ufaj, ale sprawdzaj.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców Strzelce zdadzą sobie sprawę z tego, że pewne szanse już na zawsze zostały pogrzebane. Nie ma sensu odgrzebywać możliwości, które już minęły. Należy z tego wyciągnąć odpowiednią naukę na przyszłość - trzeba obserwować uważnie rzeczywistość wokół. Pewne szanse i możliwości przyjdą tylko jeden raz.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Życzliwi nie zawsze mają śmiałość. To często osoby ciche i pokorne.

Horoskop na jutro (17.02.2022) dla Koziorożców Koziorożce powinny zwrócić uwagę na swoją kondycję psychiczną. Nadmierne zainteresowanie ciałem i sprawami związanymi z wyglądem fizycznym sprawiają, że Koziorożce zapominają o konieczności zachowywania równowagi. Dysharmonia w rozwoju to częsty problem Koziorożców. W tym roku konieczne będzie zastosowanie prób złapania równowagi psycho-fizycznej. Wyciszenie, dużo rozmów z przyjaciółmi i refleksja – te aktywności wyjdą Koziorożcom na zdrowie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: W uczuciach jednak warto pójść na całość, doceni to ten, który został nimi obdarowany.

