Horoskop dzienny na jutro (7.10, czwartek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w czwartek 7.10.2021. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 7.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Wodniki powinny ograniczyć swoją ekspansywność. Wodniki to pasja, agresja i niezależność, tymczasem gwiazdy nakazują bierność. Kwadratura ich patrona do dynamicznego Urana zapowiada, że galop jest niewskazany, najwyżej spokojny step. Wodniki muszą robić swoje, lecz zachowując umiar. To nie jest również czas na konflikty, bo Wodniki mogą w nich mocno ucierpieć, często na własne życzenie. Merkury, który zajmuje się biznesem, jest im przyjazny, pomyślnie więc rozwiążą się sprawy, które wzbudzały niepokój.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Zostań w miejscu, jeśli ciągle nie jesteś gotowy.

Horoskop na czwartek dla Ryb Ryby w najbliższym czasie zachowają optymizm, ale muszą mieć się na baczności. Mogą zostać ujawnione jakieś tajemnice z przeszłości, sprawy, które Ryby chciałyby ukryć. Dadzą sobie z tym radę, lecz wciąż będą się denerwować, że światło dzienne ujrzy coś, co jest dla nich niewygodne. W nadchodzącym czasie będą miały sporo sekretów.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Przerzucanie na obcych odpowiedzialności za swoje błędy tylko pogarsza twoją sytuację.

Horoskop na czwartek dla Baranów Barany nie będą myśleć o żadnych wojnach, a tylko o tym, gdzie tu przyłożyć głowę. Dopadnie je zmęczenie, ale mogą spokojnie zbierać siły. Kłótnie nie wyjdą Baranom na zdrowie, gwiazdy doradzają większą tolerancję dla innych. Okaże się, że nikt niczego nie knuje, tylko Barany jak zwykle wszystkich podejrzewają o atak.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Krzywdy pamięta się dłużej niż przysługi.

Horoskop dzienny na czwartek dla Byków Byki mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Uda Ci się, jeśli zaakceptujesz koszta.

Horoskop na jutro (7.10.2021) dla Bliźniąt Niedługo Bliźnięta czeka porządna, systematyczna praca, która dopiero z czasem przyniesie efekty. Zwykle trochę lekkomyślne, ceniące wolność, skłonne do zabawy Bliźnięta staną się odpowiedzialne, wytrwałe i ostrożne. Nie powinny się jednak zrażać, bo dzięki barierom rozwiną się i nabiorą doświadczenia. A gdy pokonają trudności, zwycięstwo będzie im lepiej smakować.

Porada z horoskopu na jutro (7.10.2021) dla Bliźniąt: Postaraj się wyciszyć.

Horoskop na czwartek dla Raków Raki uświadomią sobie, że nie o wszystkie sprawy warto walczyć aż do utraty tchu. W pędzie codziennych spraw warto natomiast co jakiś czas się zatrzymać i z pozycji obserwatora przyjrzeć własnej pozycji. Taka autorefleksja nieuchronnie czeka Raki. Z nią zaś może się wiązać poczucie zagubienia, jeśli okaże się, że rzeczy, o które się zabiega, dawno straciły wartość. Uświadomienie sobie tego, pozwoli jednak uwolnić się od tego, co od dawna było obciążeniem i na nowo obrać drogę do spełnienia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Doskonale czytasz cudze myśli.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Lwom szykuje się bezstresowy czas. Lwy odczują radość istnienia. Nie zdarza im się to często, ale tym razem nie będą mogły narzekać. Kolejne dni także będą udane. Gwiazdy przypomną Lwom, że wszystko mija, a dobra, które się posiada, należy cenić, bo można je szybko stracić. Może Lwom grozi strata, ale taka, której się spodziewali. Lwy poczują chęć pomocy bliskim w porządkowaniu czy załatwianiu problemów domowych. Lwy będą chciały także zmienić coś w swoim mieszkaniu, może nawet się przeprowadzić, a gwiazdy temu sprzyjają. Czas przyniesie Lwom sukcesy towarzyskie i sympatię otoczenia. Może uda się Lwom załatwić coś ważnego po znajomości. Zdrowie Lwów zapowiada się kwitnąco. Czasem Lwy specjalnie narzekają na kondycję, żeby zwrócić na siebie uwagę bliskich. Chorują prawdziwie zwykle na niestrawność, anemię i obniżoną witalność. Ale bardzo pomaga im dobre jedzenie, bo najbardziej rozwiniętym zmysłem u Lwów jest smak.

Porada z horoskopu na czwartek dla Lwów: Zakochaj się w samym sobie. To gwarancja udanych związków z innymi osobami.

Horoskop na czwartek dla Panien Panny mogą upaść na prostej drodze. Wobec ich patrona ustawiają się w kwadraturze Jowisz i Pluton. Trochę Pannom zabraknie fartu. To znaczy również, że jeśli Panny nie wyjaśnią problemów z przeszłości, będą je ciągnąć za sobą jak kulę u nogi. Warto się przebadać, wyleczyć stare schorzenia, pogodzić się z kimś, odwiedzić starą ciotkę. Dla uczących się to dobry czas na zaległe egzaminy.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Nie bój się chaosu – masz narzędzia, które pozwolą Ci poukładać rzeczywistość.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wag Wiele wskazuje na to, że najbliższe dni będą dla osób spod tego znaku zodiaku pełne odpoczynku i nadrabiania zaległości (z kategorii przyjemnych) w czytaniu książek, które ułożyły się już w imponujący stos, oglądaniu filmów i seriali, czy testowaniu nowych przepisów kulinarnych. Niespokojną aurę, która unosi się dookoła, pozwoli im pokonać pozytywne myślenie, które w obecnej sytuacji zdaje się być "towarem deficytowym". Wagi postarają się poświęcić sobie możliwie jak najwięcej czasu - bycie ze sobą w zgodzie i dobre nastawienie z pewnością pomoże również bliskim - wielu z nich nie radzi sobie z problemami i niepokojącymi wydarzeniami tak dobrze, jak inni. Warto zarażać ich optymizmem - zyskają na tym obie strony!

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Brak decyzji jest decyzją.

Horoskop dzienny na czwartek dla Skorpionów Skorpiony powinny zwrócić uwagę na swoją kondycję psychiczną. Nadmierne zainteresowanie ciałem i sprawami związanymi z wyglądem fizycznym sprawiają, że Skorpiony zapominają o konieczności zachowywania równowagi. Dysharmonia w rozwoju to częsty problem Skorpionów. W tym roku konieczne będzie zastosowanie prób złapania równowagi psycho-fizycznej. Wyciszenie, dużo rozmów z przyjaciółmi i refleksja – te aktywności wyjdą Skorpionom na zdrowie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Z każdym dniem stawaj się mądrzejszy. Nie popełniaj tych samych błędów.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców Na drodze Strzelców pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Strzelców do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce. Wyzwania, które czekają na drodze Strzelców będą mieć zbawienne skutki. Będzie to czas podróży w głąb siebie, lepszego poznania swoich możliwości, wewnętrznego umocnienia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Pokaleczysz się, jeśli zbyt zuchwale będziesz używał narzędzi, których nie znasz.

Horoskop na jutro (7.10.2021) dla Koziorożców Koziorożce będą musiały odrobić zadanie z empatii. Osoby spod tego znaku zodiaku czeka niełatwy czas na polu relacji i życia uczuciowego. To jednak od ich postawy będzie zależeć to, czy wyjdą z niego obronną ręką. Koziorożce mogą czuć się osaczone przez nadmierne oczekiwania innych wobec nich. Pojawi się także poczucie niesprawiedliwości. Koziorożce mogą mieć też wrażenie, że bliscy oraz współpracownicy traktują je w sposób instrumentalny. By wyjść z impasu, konieczne będzie wyjście poza swoją perspektywę i próba postawienia się na miejscu innych osób. Spojrzenie na sytuację ich oczyma, da Koziorożcom nową ocenę sytuacji i skłoni do rewizji swojego dotychczasowego postępowania. To zaś zaowocuje o wiele spokojniejszym czasem, w którym relacje z innymi ludźmi będą źródłem radości, zamiast frustracji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Im więcej wątpliwości, tym mocniejszy rozwój.

