Horoskop dzienny na jutro (5.02, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 5.02.2022?

Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w sobotę 5.02.2022. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 5.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 4.02.22

To dobry moment na dokonywanie zmian, zwłaszcza związanych z domem. Wodniki muszą jednak liczyć się z tym, że zmiany będą szły opornie i nie zawsze po ich myśli, lecz ostatecznie zakończą się pozytywnie. Nie ma więc powodu do zmartwień, kondycja Wodnikom dopisuje, trzeba zabrać się do pracy. Potem nie zaszkodzi trochę zabawy, bo bez niej Wodniki są nieszczęśliwe.

Porada z horoskopu na jutro (5.02.2022) dla Wodników: Skoro wytrzymałeś tak dużo, wytrzymasz jeszcze więcej.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Gwiazdy są łaskawe dla Ryb. Otrzymają większą dawkę optymizmu i pozytywnego myślenia o przyszłości, wzmocni się też ich wielkoduszność i serdeczność. Życie towarzyskie Ryb rozkwitnie. Ryby są materialistami, są przyziemne, troszczą się głównie o rodzinną spiżarnię, ale zwrócą uwagę także na sprawy ogólne, społeczne, wyższego rzędu.

Porada z horoskopu na jutro (5.02.2022) dla Ryb: Skupienie, tak jak każdą inną umiejętność, należy ćwiczyć.

Horoskop na jutro (5.02.2022) dla Baranów Horoskop jest łaskawy dla Baranów. Ale stanowi także ostrzeżenie. Końcówka roku może być wyjątkowo spokojna. Nikt nie będzie Cię niepokoił. Może się wydawać, że Twoje przewinienia udało się ukryć. Nic bardziej mylnego! Początkowy spokój zwiastuje, że dopiero po czasie będziesz musiał się rozliczyć.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć.

Horoskop na sobotę dla Byków W nadchodzącym czasie Byki nie muszą się niczym martwić. Podejmą takie działania, które przyniosą im największe korzyści. Intuicję zaostrzy im Księżyc w sekstylu z Marsem, więc powinny tak postępować, jak uważają za słuszne. Mimo ryzykownych działań nic złego im się nie stanie. Jeśli Byki czegoś bardzo chcą, to cel osiągną. To jeden z najbardziej upartych i wytrzymałych znaków Zodiaku.

Porada z horoskopu na jutro (5.02.2022) dla Byków: Nie oczekuj niemożliwego.

Horoskop na jutro (5.02.2022) dla Bliźniąt Dla Bliźniąt rozpocznie się szczególnie kreatywny okres. Po nieco ospałym czasie, kolejne miesiące przyniosą zew świeżości, który obudzi umysł osób spod znaku Bliźniąt do nowych pomysłów. Warto wykorzystać swoją pomysłowość w pracy, a przełożony na pewno to zauważy i doceni. Wyjątkowa lotność umysłu jest też szansą na odświeżenie relacji z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Wprowadzi do nich nową jakość!

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Doradzanie się jest dobre, ale nie bierz cudzych słów za pewnik.

Horoskop na sobotę dla Raków Raki czeka spokojny czas, ale ich nerw i tak będą napięte. Przeżywają głównie to, co im się w życiu nie udało i zawsze niosą ze sobą ten ciężki bagaż. Z czasem nie spodziewają się już miłych niespodzianek, nie ufają innym. Chociaż Rakom sprzyja Merkury zapewniający żywe kontakty towarzyskie i odpowiednie dochody, życzliwie aspektuje również Wenus, która obdarzy Raki dużym urokiem osobistym.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Nie udawaj, że tylko ty grasz, inni także pogrywają z tobą.

Horoskop dzienny na sobotę dla Lwów Lwy powinny skupić się na swoim zdrowiu – w każdym znaczeniu tego słowa. Pamiętajcie, że każda emocja odbija się na waszej fizyczności. Jaki stan ducha, taki stan ciała. Nie zapominajcie o tym! Jeśli poświęcicie odpowiednią ilość czasu na swoje zdrowie, będziecie mogli stawić czoła trudniejszym wyzwaniom, które czekają tuż za rogiem.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Wszystko się ze sobą łączy, wszystko wibruje.

Horoskop na jutro (5.02.2022) dla Panien Ważniejsza od spraw zawodowych będzie jednak dla Panien rodzina. Wolne znaki będą dążyć do jej założenia i w najbliższym czasie, wiele z nich ten cel osiągnie. Rodziny Panien mogą się powiększyć, co zostanie przyjęte z radością. Ustatkowane już znaki jeszcze bardziej zaczną dbać o swój dom.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Sukces uczy tak samo dużo jak porażka.

XANDRA POLECA Taki makijaż to już przesada?

Horoskop na sobotę dla Wag W najbliższym czasie Wagi będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Wag. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Wagom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Radość najczęściej wynika z nastawienia.

XANDRA POLECA Zarobki męskich prostytutek mogą szokować CENNIK

Horoskop na sobotę dla Skorpionów Wrażliwe Skorpiony w nadchodzącym czasie czekają niełatwe czasy. Narastające zewsząd wymagania i oczekiwania sprawią, że w którymś momencie osoby spod tego znaku zodiaku poczują się tym wyczerpane i zupełnie obciążone psychicznie. Trzeba będzie zacisnąć zęby i przetrwać ten trudny okres – później sytuacja zacznie się poprawiać i będzie okazja na odrobinę odpoczynku. Warto wtedy zaplanować leniwy czas w gronie najbliższych, a pogoda będzie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Porada z horoskopu na jutro (5.02.2022) dla Skorpionów: Odwaga to nie brawura.

XANDRA POLECA Oni nie wstydzą się... Jezusa

Horoskop dzienny na sobotę dla Strzelców Strzelce będą mogły wreszcie postawić na swoim. Być może będzie to jednak pyrrusowe zwycięstwo. Nie zawsze początkowa korzyść przekłada się na długofalowy sukces. Żeby ugruntować swoją pozycję musisz pamiętać o trudnych, ale właściwych wyborach. Wielokrotnie przekonywałeś się, że droga na skróty daje tylko krótkotrwały efekt.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Postaraj się wyciszyć.

Horoskop dzienny na sobotę dla Koziorożców Koziorożce nieco odsapną. Poczują, że potrzebny jest im odpoczynek - swoje siły skierują więc na to, żeby zorganizować sobie wymarzony relaks. To najlepsza decyzja, jaką mogą podjąć. Spokój, odrobina przyjemności, a przede wszystkim oderwanie się od codziennych problemów. Koziorożce potrzebują wytchnienia.

Porada z horoskopu na sobotę dla Koziorożców: Rozwój zawsze oznacza początkowy kryzys.

XANDRA POLECA 10 historii kryminalnych, którymi żyła cała Polska

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Zbijanie wagi - igranie ze zdrowiem, igranie ze śmiercią?