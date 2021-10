Horoskop dzienny na jutro (4.10, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza?

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Na Wodniki spadnie teraz sporo obowiązków. Dzięki wsparciu porządkującego Saturna pogodzą wymagania zawodowe z domowymi. Ale nawet Wodniki mają słabsze dni, największe zachmurzenie nadejdzie, kiedy ich patron utworzy kwadraturę z Plutonem, a to oznacza, że jakieś niebezpieczeństwo jest bliskie. Jednak nie potrwa to zbyt długo. Wodniki szybko się ogarną, znowu mocno staną nogami na ziemi i staną się podporą dla zagubionych.

Otwarte i towarzyskie z natury Ryby czasem zbyt łatwo ulegają urokowi innych osób i przymykają oko na pewne sprawy. Ktoś jednak może chcieć to wykorzystać, co sporo namiesza w życiu Ryb. Osoby pod tego znaku powinny więc zwiększyć dystans i bacznie obserwować swoje otoczenie.

Barany będą przesadnie skoncentrowane na sobie, skłonne do narzekania i hipochondrii. Te sposoby zwracania na siebie uwagi nie są jednak skuteczne – mogą jedynie skutecznie zrazić do nas innych. Już bliski czas pozwoli jednak Baranom wziąć się w garść i spojrzeć na życie z większym optymizmem. Warto wykorzystać ten zastrzyk energii na realizację od dawna odkładanych osobistych planów. Może to pora na wyjazd… z kimś jeszcze?

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Bliźniąt

Bliźnięta mogą się cieszyć dobrym zdrowiem i spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co możesz zrobić pozytywnego ze swoim życiem. Wszystkie okazje i szanse, które do Ciebie przychodzą, powinny być wykorzystane. Nowe przyjaźnie? Nowe marzenia? Wszystko co nowe i świeże będzie dla Ciebie dobre.