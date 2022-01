Horoskop dzienny na jutro (31.01, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w poniedziałek 31.01.2022. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 31.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 30.01.22

Wrażliwe z natury Wodniki trudno znoszą jakiekolwiek konflikty, łatwo też dopatrują się ich tam, gdzie ich nie ma. Relacje z innymi ludźmi będą nastręczać Wodnikom wyjątkowych trudności, a pomocą może okazać się jedynie gruba skóra.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Nie możesz przyzwyczajać się do wykorzystywania. Nie poddawaj się presji.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Ryb Na pierwszy rzut oka Ryby odniosą wrażenie, że to, co ich spotka ma jedynie negatywny wydźwięk i oprócz rozczarowania nie przyniosło niczego więcej. Warto jednak zobaczyć drugie dna. Będzie to też dobry moment na wyjście z toksycznych relacji, czy zaczęcie pewnych spraw od nowa, podejścia od nich z czystą i otwartą głową. Lepiej nie załamywać rąk, to przyniesie wiele dobrego, a pozytywne skutki będą odczuwalne w kolejnych miesiącach, a nawet latach.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Cierpliwość można i testować, i umacniać.

Horoskop na poniedziałek dla Baranów Na drodze Baranów pojawią się szanse, których niewykorzystanie odbije się w przyszłości czkawką. Te możliwości, które będą nadciągać z wielu stron, są najlepszym dowodem na to, że widoczne są postępy. Lepiej nie wahać się z korzystania z możliwości. Odpowiednie pokierowanie ścieżką zawodową przyniesie zastrzyk gotówki.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: Po każdej burzy przychodzi słońce, chociaż czasami trzeba na nie trochę poczekać.

XANDRA POLECA Masz to w paszporcie? W tych krajach możesz mieć problem

Horoskop na poniedziałek dla Byków Byki w najbliższym czasie będą zajmować się globalnymi problemami świata, charytatywnością, ale nie staną na czele walki, nie są wojownikami. Najwięcej uwagi poświęcą utrzymaniu swojego komfortu i domowi, chociaż nie są wielkimi domatorami. W pracy czy nauce zachowają rozsądną równowagę, czasem tylko ,,skokowo” wysilając się na większą fatygę. Kłopoty finansowe Bykom nie grożą.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: W pędzie wydarzeń zatrzymaj się i spojrzyj na nie z boku.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Bliźniąt Bliźnięta nie będą w najbliższym czasie za bardzo zapracowane, gwiazdy nie każą im biegać za każdym zleceniem. I tak będą robić dobre wrażenie. Wenus w sekstylu z Jowiszem zapewnia im stabilizację i dawkę szczęścia. Muszą tylko uważać na to, żeby nie wpadać w konflikty, bo w starciach nie wygrają, zapowiada to kwadratura Marsa. Unikając kłótni i konfrontacji, do czego zresztą nie trzeba Bliźniąt namawiać, nie będą rozpaczać.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Zanim zaczniesz zastanawiać się nad zerwaniem kontaktów z wieloletnim przyjacielem, przypomnij sobie wasze najlepsze chwile.

XANDRA POLECA Ostatnie słowa wielkich ludzi, które przeszły do historii

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki będą miały dużą możliwość rozwoju. To szansa na stworzenie nowej jakości życia. Nie oznacza to jednak, że wszystko przyjdzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że stracona lekcja będzie prześladować Raki. Jedno jest pewne - nie warto uchylać się od odpowiedzialności i trudnych decyzji.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Zwykle prawda leży tuż przed oczami.

XANDRA POLECA 10 najdziwniejszych rzeczy, za które możesz dostać mandat

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Lwów W najbliższym czasie Lwy mogą balować do woli, bo czeka je udany miesiąc. Będą miały powodzenie, jak żaden inny znak Zodiaku. Dlatego nie powinny odrzucać zaproszeń na imprezy; te wolne mogą poznać kogoś ważnego, a zajęte odświeżą uczucia w związkach. Lwy staną się sentymentalne, czułe, wiele osób będzie chciało się z nimi spotkać, żeby ogrzać się w ich cieple. Warto poświęcić sporo uwagi nowym znajomym, bo mogą to być przyjaciele na całe życie. Takim ciekawym kontaktom sprzyja Wenus w sekstylu do Urana.

Porada z horoskopu na jutro (31.01.2022) dla Lwów: Nie mniej nie więcej.

XANDRA POLECA Twemu mężowi pozostaw rozrywkę. 16 porad małżeńskich z 1887

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Panien Przed Tobą duże wyzwania, do których musisz się odpowiednio przygotować. Dlatego na razie przede wszystkim skup się na zdobywaniu siły. Wycisz się i przemyśl, co będzie Ci potrzebne, żebyś w długofalowej perspektywie miał pewność co do swoich decyzji. Nigdy nie pozwalaj sobie na to, żeby jakiś problem, który ma duże znaczenie, był przez Ciebie ignorowany. Do rozwiązań musisz być jednak dobrze przygotowany.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Nie przesadzaj z rozrywką, zachowaj szczególną ostrożność.

XANDRA POLECA Czy dziś trzeba iść do kościoła?

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Wag Wagi powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Porada z horoskopu na jutro (31.01.2022) dla Wag: Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi.

Horoskop na poniedziałek dla Skorpionów Skorpiony będą musiały przygotować się na pocieszanie bliskich osób. Być może Twój przyjaciel lub ktoś z Twojej bliskiej rodziny będzie potrzebował wsparcia. Udziel mu potrzebnej pomocy. Twój gest wróci do Ciebie wtedy, gdy sam będziesz w trudnej sytuacji. Wiosna przyniesie też nowe nadzieje – będziesz zadowolony z nowych perspektyw, które pojawią się przed Twoim nosem.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Nie bądź zawsze neutralny, ponieważ chłód przejdzie też na ciebie.

XANDRA POLECA Nazwy tych miejscowości zwalają z nóg

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Strzelców Strzelce nie będą skłonne do konfliktów. Strzelce powinny skorzystać z pozorowanego odwrotu. Zadbają wtedy o zdrowie, bo czeka je dość trudny pod względem samopoczucia okres, badania są niezbędne. Strzelce będą kierować się intuicją, która je nie zawiedzie. Trafne pomysły Strzelców spacyfikują przeciwników.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Pamiętaj, że cokolwiek się stanie, Twój talent zawsze się obroni.

Horoskop na jutro (31.01.2022) dla Koziorożców Koziorożce mogą wiele zmienić za pomocą swojego działania. To od nich samych zależy, w jaki sposób będą się czuły. Być może konieczne będzie zwiększenie wysiłków związanych z relacjami między ludźmi. Fakt faktem lepiej nie zwlekać i nie czekać na decyzje losu – korzystniejsze będzie wzięcie sprawy we własne ręce.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Świat obcy to nie świat wrogi.

XANDRA POLECA Najciekawsze tatuaże dla mam

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Pogrzeb muzyka Andrzeja Nowaka