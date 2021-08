Horoskop dzienny na jutro (30.08). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na poniedziałek

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Wodniki będą musiały stanąć przed trudnym wyzwaniem. To kolejne z serii doświadczeń, które mają na celu ukształtowanie charakteru. Nie rozwiniesz się, jeśli nie zaakceptujesz konieczności ryzykowania i stawiania się w niekomfortowej sytuacji. Na szczęście jesteś już coraz bliżej wyznaczonego celu. Stwarzasz ścieżki, po których dojdziesz do wymarzonego sukcesu.

Ryby będą musiały się wykazać umiejętnością radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Domowy budżet może nie udźwignąć nieprzewidzianych wydatków, a choroba kogoś z najbliższego otoczenia dodatkowo obciąży samopoczucie. Warto pamiętać jednak, że z niemal każdej sytuacji jest jakieś wyjście, które, jeśli tylko da się z siebie wszystko - można znaleźć. Silna osobowość Ryb może być dla nich w tych trudnych chwilach zarówno zbawieniem, jak i obciążeniem. Na plus działa to, że przeciwności losu nie są w stanie ich złamać, jednak presję zwiększy fakt, że wiele osób będzie na nich liczyć i spodziewać się, że ich działanie przyniesie rozwiązanie wszystkich problemów.

Raki będa miały możliwość znalezienia nowego startu. To dla nich duża okazja na to, żeby pożegnać się z niekorzystnymi aspektami ich życia. Zanim jednak zdecydują sie na nową jakość, warto skupić się na rachunku sumienia. Nigdy nie można powtórzyć pierwszego dnia i pierwszego wrażenia.

Przyzwyczajenie do smutku to nie cecha charakteru.

Znajdź czas tylko dla siebie, co więcej podejmij wyzwanie - postaraj się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądaj Facebooka, nie dodawaj zdjęć na Instagram. Zamiast tego pospaceruj, zastanów się nad tym, co sprawia Ci prawdziwą i ogromną przyjemność. Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Horoskop na poniedziałek dla Panien

To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Panny nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Pannom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.