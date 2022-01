Horoskop dzienny na jutro (29.01, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w sobotę 29.01.2022. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 29.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników

Wodniki są zaborcze i skupione na sobie. Teraz jest świetny moment na nabranie pokory, Wodniki muszą przestać stawiać się w roli wszystkowiedzących sędziów. Takie zachowanie źle wpływa zarówno na relacje zawodowe, jak i prywatne. Przyjaciele, rodzina i partner mogą dłużej nie wytrzymać oceniania i tego, że Wodniki lubią skupiać uwagę wyłącznie na sobie. Nie zawsze ma się rację.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Jeśli nie będziesz z siebie zadowolony, nikt inny też nie będzie.

Horoskop na sobotę dla Ryb Horoskop dla Ryb sugeruje konieczność podjęcia trudnej decyzji. Musisz rozliczyć się z przeszłością, żeby pójść dalej. Jesteś dla siebie zbyt pobłażliwy, przez co nie możesz pójść do przodu. Zatrzymaj się. Westchnij. Rozpłacz się. A później spójrz w lustro i bądź ze sobą szczery. Dzięki temu uda ci się wypowiedzieć odpowiedzi, które od dłuższego czasu duszą się w twojej głowie. Daj ujście tym nieprzyjemnym myślom. To pozwoli na wyzdrowienie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Brak decyzji jest decyzją.

Horoskop dzienny na sobotę dla Baranów Barany powinny zachować ostrożność. To nie jest ich najlepszy czas, ale też nie najgorszy. Muszą uważać, żeby nie wywołać tsunami. Dlatego Barany powinny uważać na swoje słowa i czyny, bo z malej chmury może spaść wielki deszcz. Barany mogą osiągnąć to, na czym im naprawdę zależy, zwłaszcza w sprawach dotyczących tego, co należy usunąć. Gdy panuje tak trudny aspekt, nie wolno ufać obcym ludziom, a oczy należy mieć dookoła głowy. Barany żalą się, że ich znak ma złą sławę, ale astrolodzy od wieków czuli respekt przed Baranami, traktując je tak samo podejrzliwie, jak one cały świat wokół. Ale Barany nigdy nie przejdą przez życie prowadzone na smyczy, mają gen nieobliczalności. Barany nie będą zwracać uwagi na byle katar czy gorączkę. Ich specjalnością są choroby niewytłumaczalne, rzadkie, ciężkie. Czasem dążą do autodestrukcji przez ryzykowny tryb życia. Na szczęście chorują rzadko, bo z natury są odporne i silne.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Tak jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Horoskop na sobotę dla Byków Byki, które są już dość zmęczone pędem życia, z radością przyjmą stabilizację, którą przyniesie zbliżający się czas. Tempo większości sfer życia Byków zwolni, co z kolei pozwoli uniknąć większych, poważniejszych problemów. Warto wykorzystać tak sprzyjające okoliczności do tego, by zadbać o zdrowie oraz rodzinę, dla których w natłoku innych zajęć zawsze było nieco za mało czasu. Przede wszystkim jednak gwiazdy dla Byków wskazują, że wreszcie znajdą one czas dla siebie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Miłość to także odpowiedzialność.

Horoskop na jutro (29.01.2022) dla Bliźniąt Bliźnięta będą musiały ostro wziąć się do pracy. Gwiazdy każą im nadrobić zaległości, w dodatku ześlą jakąś kontrolę, która będzie uważnie przyglądać się Bliźniętom. Chociaż inspekcja wypadnie raczej pomyślnie, warto się starać. Bliźnięta będą walczyć z natłokiem obowiązków. Oczywiście poradzą sobie i otrzymają pochwałę za trafną analizę sytuacji i wysiłek. Gwiazdy odradzają Bliźniętom oddawanie się lenistwu; może im umknąć jakaś cenna zawodowa okazja.

Porada z horoskopu na jutro (29.01.2022) dla Bliźniąt: Pamiętaj, że za horyzontem czeka zupełnie nowy świat.

Horoskop na sobotę dla Raków Raki staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Raki mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Raki nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Pamiętaj – masz tylko jedno życie, szkoda marnować je na narzekanie. W nadchodzącym czasie postaraj się przezwyciężyć swoje smutki.

