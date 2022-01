Horoskop dzienny na jutro (28.01, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Horoskop na jutro (28.01.2022) dla Wodników

Dla Ryb nastanie burzliwy czas. Wszystko za sprawą tego, że w najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Rybom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Ryby, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyńcie drugiemu, co wam nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na was odbić i spowodować negatywne konsekwencje. Ryby będące w związkach mają przed sobą naprawdę udany czas - temperatura będzie naprawdę gorąca! Dla singli to świetny czas na poznanie drugiej połówki albo niezobowiązującą znajomość - gwiazdy będą temu sprzyjać!

Horoskop na piątek dla Byków

Byki będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Byki będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.