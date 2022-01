Horoskop dzienny na jutro (24.01, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 24.01.2022. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 24.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Wodniki zrozumieją, że nie wszystko zależy od nich. Spokój i pogodę ducha przynosi jednak pewność, że zrobiono wszystko, by zapobiec ewentualnej porażce. Los to niezbadana mapa - jeśli Wodniki nie dostaną teraz tego, czego pragną, na pewno po czasie zrozumieją czemu. Wodniki czeka sporo refleksji i przemyśleń - także tych pozytywnych. Za horyzontem może czaić się sukces.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Życzliwi nie zawsze mają śmiałość. To często osoby ciche i pokorne.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Ryb Na drodze Ryb pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Ryb do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce. Wyzwania, które czekają na drodze Ryb będą mieć zbawienne skutki. Będzie to czas podróży w głąb siebie, lepszego poznania swoich możliwości, wewnętrznego umocnienia.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Pokochaj siebie tak, jak chciałbyś, żeby inni cię kochali.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Baranów Horoskop dla Baranów to wskazówka dotycząca konieczności złapania równowagi. Barany powinny skupić się na swoim bezpieczeństwie. Wcześniej zaryzykowały dużo, teraz czas na podsumowania. To, co wydarzyło się w przeszłości i na co nie masz wpływu, zostaw w przeszłości. To, co powinieneś naprawić - napraw jak najszybciej. Bądź ze sobą szczery, ponieważ potrzebujesz równowagi.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: Spokój to twój sprzymierzeniec.

Horoskop na jutro (24.01.2022) dla Byków Byki będą się czuły nieco stłamszone. Przed nimi dość ważny życiowy egzamin. Przejdą go dobrze, ale swoje odczują. Trzeba pamiętać, żeby wyciągać wnioski z tego, co dzieje się wokół. Lepiej nie ignorować znaków, które regularnie do nas docierają.

Porada z horoskopu na jutro (24.01.2022) dla Byków: Ideały nie istnieją.

Horoskop na poniedziałek dla Bliźniąt Bliźnięta poczują nowe siły i nowe chęci. Warto wykorzystać dodatkową motywację do zmian, których wcześniej nie miało się ochoty przeprowadzać. Życie będzie coraz lepsze, jeśli będziesz krok po kroku szedł w dobrą stronę. Nie obawiaj się porażek – teraz masz szansę naprawić błędy, które wcześniej wydawały się nie do naprawienia. Im więcej w tobie dziecięcej radości, tym szybciej uda ci się dotrzeć do docelowych rozwiązań.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Chciałeś coś ukryć? Teraz świat ukryje Ciebie.

Horoskop na jutro (24.01.2022) dla Raków Zwiększy się dobroduszność Raków, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Raków w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Raków ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Raki przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Raki chciałyby zapomnieć.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Serce także daje podpowiedzi.

Horoskop na poniedziałek dla Lwów Wszelkie perturbacje, które od pewnego czasu Cię nękają, ustąpią. Musisz po prostu wykazać się cierpliwością. Każdy, kto jest zmęczony, ma dwa wyjścia: albo odpuścić i zdecydować się na łatwiejszą drogę, albo chwycić byka za rogi. Z Twojego doświadczenia wynika, że zwykle lepiej załatwiać sprawy tak, jak trzeba. Drogi na skróty kosztują w długotrwałej perspektywie o wiele więcej.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Lwów: Nie udawaj, że tylko ty grasz, inni także pogrywają z tobą.

Horoskop na jutro (24.01.2022) dla Panien Panny będą mogły wreszcie postawić na swoim. Być może będzie to jednak pyrrusowe zwycięstwo. Nie zawsze początkowa korzyść przekłada się na długofalowy sukces. Żeby ugruntować swoją pozycję musisz pamiętać o trudnych, ale właściwych wyborach. Wielokrotnie przekonywałeś się, że droga na skróty daje tylko krótkotrwały efekt.

Porada z horoskopu na jutro (24.01.2022) dla Panien: W poszukiwaniu harmonii musisz przyjąć, że nie wszystko zostanie Ci zwrócone.

Horoskop na jutro (24.01.2022) dla Wag Wagi będą mogły zaczerpnąć oddechu. Warto wykorzystać ten moment na przemyślenie kwestii, które Wagi ciągle "odkładały na później". Właśnie teraz przyjdzie idealny moment na tego typu przemyślenia. Pamiętaj - trochę zdrowego egoizmu pozwoli Ci znaleźć właściwą drogę.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wag: Na drugim brzegu znajdziesz ciekawe informacje.

Horoskop na poniedziałek dla Skorpionów Skorpiony będą musiały spijać piwo, które nawarzyły sobie jakiś czas temu. Nie będzie to komfortowa sytuacja, ale nie da się przed nią uciec. Wszystko wskazuje na to, że dawne intrygi dadzą o sobie znać – niestety, ich rezultat będzie niekorzystny dla Skorpionów.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Czasami jest się skrzywdzonym, ale czasami krzywda wynika z własnej winy.

Horoskop na poniedziałek dla Strzelców Horoskop dla Strzelców świadczy o tym, że gwiazdy się nie mylą. Te Strzelce, które wcześniej zaryzykowały, niebawem będą się cieszyć smakiem sukcesu. To, co zaplanowałeś dawno temu, spełni się w najbliższej przyszłości. Pamiętaj jednak o pokorze. Nawet po sukcesie życie toczy się dalej. Po świętowaniu zacznij planować kolejne wyzwania. Dzięki temu zachowasz dobre proporcje potrzebne w zdrowym postrzeganiu świata. Musisz też zdawać sobie sprawę z tego, że wyzwania, które nadrobiłeś już po sporych opóźnieniach, nie oznaczają dotarcia do mety.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: O zdrowie należy dbać cały czas, nie tylko od święta.

Horoskop na poniedziałek dla Koziorożców Koziorożce będą się czuły nieco zagubione. Stracone szanse dadzą o sobie znak. Lepiej nie rozpamiętywać ich jednak w kółko, to nie ma sensu. Najlepiej zrobią, jeśli znajdą sobie nową pasję – skupią się na tym, co sprawia im przyjemność i jednocześnie je rozwija. Koziorożce niech nie zaprzątają sobie głowy rzeczami, na które nie mają wpływu. To istotne, ponieważ czas w ciągu dnia jest ograniczony, szkoda ich uwagi, którą można poświęcić na coś innego.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

