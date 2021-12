Horoskop dzienny na jutro (23.12, czwartek). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Horoskop na jutro (23.12.2021) dla Wodników

Wodniki nie będą w najbliższym czasie pieszczoszkami gwiazd. Kwadratury Jowisza, Saturna i Plutona to nie przelewki. Każdy taki układ niesie inne zagrożenie; z Jowiszem zabiera niezasłużone szczęście, z Saturnem ujawnia to, co chce się ukryć, a z Plutonem przynosi egocentryzm. Taka konfiguracja ostrzega też przed zawiścią. Wodniki muszą unikać obnoszenia się z majątkiem i sukcesami, żeby nie wywołać demonów.

To, co dane z góry, może zostać szybko zabrane – nie odzyskasz tego samodzielnie.

Wagi mogą się czuć nieco zapomniane. Trochę tak, jakby świat pomijał je w swoich rozgrywkach. To nieprzyjemne lekceważenie może wynikać z tego, że kiedyś Wagi podjęły decyzje, które nie były szczere i piękne, a wstydliwe i nadające się do schowania. Świat mści się za takie zachowanie nie tylko przez wysyłanie problemów, ale także poprzez lekceważenie, odsuwanie od wielkich życiowych spraw.

Horoskop na czwartek dla Skorpionów

Horoskop dla Skorpionów to kampania sugestii dotyczących oczyszczenia się ze wszystkich złych energii, jakie Skorpiony nagromadziły w ostatnim czasie. Tęsknota, zazdrość, przemęczenie, nadmierne wyrzuty sumienia - musisz pozbyć się wszystkiego, co cię blokuje. Wbrew pozorom to możliwe, nawet jeśli masz za sobą szereg trudnych i złożonych doświadczeń. Zaakceptuj swoje błędy i porażki, pamiętaj też, że karty losu co chwilę się odmieniają. Jeszcze wrócisz do równowagi, musisz jednak dać sobie czas.